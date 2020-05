Velike količine padavina u Velikim Kupcima, Trebotinu i Žabaru

Usled velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu, koja je u kasnim popodnevnim satima u periodu od 17 do 19 sati, pogodila naseljena mesta u Mesnoj zajednici Veliki Kupci, na teritoriji od sela Mali Kupci do Grkljana i Sebečevca došlo je izlivanja vode dvorišta 8 domaćinstava koja se nalaze na ukrštanju sa lokalnim putevima pored regionalnog puta. usled preopterećenja i zapušenja kanalske mreže. Na području sela Trebotin i Žabare zbog nanosa materijala u kanalsku mrežu pored regionalnog puta Aleksandrovac- Kruševac i raskrsnica sa lokalnim putem ka Trebotinu došlo je do izlivanja naplavina. Ekipe Kruševacputa, vatrogasno-spasilačke jedinice, policijske uprave, komunalne milicije, vodovoda, komunalne inspekcije i odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije su na terenu i uz pomoć meštana rade na čišćenju odvodnih klanala, kako u slučaju ponovnih padavina, koje se i za sutra najavljuju na području grada Kruševca, ne bi došlo do slične situacije.