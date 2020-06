PREDAJA IZBORNIH LISTI DO PONOĆI

Rok za predaju izbornih lista za parlamentarne i lokalne izbore koji se održavaju 21. juna ističe u ponoć.

Do sada je predato 15 i proglašeno 13 lista za parlamentarne izbore. Novi saziv parlamenta Srbija bi trebalo da dobije do 25. jula, odnosno 30 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora, a imajući u vidu da RIK ima 96 sati da proglasi njihove konačne rezultate.

Za lokalne, odnosne za izbore odbornika za Skupštinu Grada Kruševca, do danas su proglašene četiri liste i to: Koalicija „Aleksandar Vučić – za našu decu“, Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija, Srpska narodna partija – Dr Nenad Popović i Dr Vojislav Šešelj – Srpska radikalna stranka. Utvrđivanje i objavljivanje u „Službenom listu Grada Kruševca“ Zbirne izborne liste je do 10. juna, a predaja izbornog materijala biračkim odborima do 18. juna u ponoć, kada počinje i izborna tišina. Rezultati lokalnih izbora biće zvanično objavljeni do 22. juna.