KNJIGE NEDELJE: „Život 3.0“ i „Vojska bez vojnika

Dve nove knjige, „Život 3.0 – Kako biti čovek u doba veštačke inteligencije“ Maksa Tegmarka i „Vojska bez vojnika – Autonomno oruže i budućnost ratovanja“ Pola Šara stižu u pravom trenutku, kada čovečanstvo počinje da prihvata da tehnologija daje životu potencijal procvata kao nikad pre – ili potencijal samouništenja. „Može li ljudski rod preživeti eru veštačke inteligencije? Ako može, kako ćemo pronaći smisao i svrhu vlastitog postojanja kada će superinteligentne mašine obavljati sve poslove i naš doprinos učiniti suvišnim?“ – pita se Tegmark. A to je tek vrh ledenog brega…

Ilon Mask, direktor „Spejs Iksa“ i „Tesle“, poznat po tome da želi da poveže ljudski mozak i veštačku inteligenciju, smatrajući da bi korist od toga trebalo da imaju svi, pa i obični ljudi kojima bi bila omogućena nadljudska inteligencija, ponovo je progovorio o budućnosti veštačke inteligencije i o simbiozi između ljudi i mašina. Između ostalog, otkrio je i da je startap „Neurolink“, u čijem je osnivanju učestvovao, blizu započinjanja testiranja na ljudskim subjektima.

Neurolink je još prošlog leta potvrdio da je kreiran robot koji implantate za interakciju sa računarima može integrisati duboko u ljudski mozak. Rezultati su dobijeni na osnovu testiranja na laboratorijskim miševima u čije je mozgove implantirano 1.500 elektroda, a ako se pokaže kao funkcionalna, tehnologija bi na prvom mestu, tvrde stručnjaci, trebala da posluži za vraćanje pokretljivosti, vida, sposobnosti govora i čula sluha onima koji su ih izgubili; dok Ilon Mask, sa druge strane, tvrdi da će povezivanje mozgova sa kompjuterima biti jedini način da se održi korak s razvojem veštačke inteligencije.

Tako bi tehnologija koja je zamišljena kao lek – svakako ne po prvi put – mogla da poslužiti za nešto daleko moćnije, ali i potencijalno zastrašujuće.

U tom kontekstu, najavljeno je da se testiranje na ljudskim subjektima očekuje „za manje od godinu dana“, a implantati koji se ugrađuju mere četvrtinu obima ljudske dlake, tako da će se u moždano tkivo integrirasi uz pomoć igala koje će pomoći da se izbegne oštećenje krvnih sudova na površini mozga. Tako ugrađeni senzori bi trebalo da hvataju signale iz mozga i šalju ih do prijemnika – čipa koji se ugrađuje na gornju površinu lobanje, a odatle se informacije prenose bežično do namenjenog uređaja.

Mask ističe da smo na određenoj meri svi već kiborzi, s obzirom na to koliko zavisimo od pametnih telefona i drugih uređaja i da se u mnogim slučajevima kad izgubimo telefon osećamo kao da smo izgubili deo tela.

Procvat ili samouništenje?

Upravo tim tragom ide i Maks Tegmark u svojoj knjizi „Život 3.0 – Kako biti čovek u doba veštačke inteligencije“, čije prvo poglavlje „Dobro došli u najvažniji razgovor našeg doba“ otvara citat da „tehnologija daje životu potencijal procvata kao nikad pre – ili potencijal samouništenja“. I već time je zaista puno rečeno, mada je gornja konstatacija svakako samo vrh ledenog brega ispod kojeg su svi mogući uticaji (i moguće posledice) veštačke inteligencije na društvo, posao, pravosuđe, kriminal, rat i… samu ljudsku bit – prilično neizvesni.

Ono što jeste isvesno je da će veštačka inteligencija više od bilo koje druge tehnologije uticati na dalje oblikovanje naših života – od ekonomije do politike, ali i duhovnosti. Tegmark je jasan kad kaže da će „nadljudska veštačka inteligencija biti veoma uspešna u postizanju svojih ciljeva, a ako se ti ciljevi ne poklapaju sa našim, nadrljali smo.“

Uostalom, pogledajte samo koncepte već sada aktuelnih sistema za nadzor – onih koji konstantno prate većinu ljudi na ovoj planeti i pomoću algoritama velikih kompanija analiziraju njihovo ponašanje i navike i koji su u stanju da unište našu privatnost, individualnost i demokratske institucije, čak i bez angažovanja terminatoru sličnih mašina za ubijanje.

Dakle, kako da budemo još prosperitetniji kroz automatizaciju, a da ljudi ne ostanu bez prihoda ili svrhe? Kako da buduće sisteme veštačke inteligencije učinimo sigurnim po nas same, tako da rade tačno to što od njih želimo – i ništa više od toga – bez krahiranja, kvarova ili hakovanja? Treba li da strahujemo od trke u naoružavanju smrtonosnim autonomnim oružjem? Hoće li mašine na kraju da nas nadmaše u svim zadacima, zamenivši ljude na tržištu rada i – možda u potpunosti? Da li će veštačka inteligencija pomoći životu da cveta kao nikada pre ili će nam pružiti više moći nego što smo u stanju da kontrolišemo?

Eto ključnih pitanja i dilema koje pred sve nas postavlja razvoj veštačke inteligencije koji je više nemoguće zaustaviti i koji će uskoro predstavljati jedan od najvećih testova pred kojima se čovek ikada našao. Futurista Rej Kurcvajl i naglašava kako će upravo to i biti najvažniji dijalog našeg vremena, „o tome kako da stvorimo benevolentnu buduću civilizaciju dok spajamo svoje biološko promišljanje sa još većom inteligencijom koju sami stvaramo“.

Pandorina kutija koju ćemo morati da otvorimo

Autor knjige „Život 3.0“ Maks Tegmark, inače švedski fizičar koji se na Masačusetskom institutu za tehnologiju bavi istraživanjem upravo veštačke inteligencije, pita se i da li ćemo uopšte biti u stanju da kontrolišemo nadljudsku veštačku inteligenciju?

– U slučaju da je odgovor potvrdan, kome će biti poverena ta uloga? Može li ljudski rod preživeti eru veštačke inteligencije? Ako može, kako ćemo pronaći smisao i svrhu vlastitog postojanja kada će superinteligentne mašine obavljati sve poslove i naš doprinos učiniti suvišnim?

Ipak, u intervjuu na portalu Instituta za budućnost života na sopstvena pitanja daje optimističan odgovor, mada ne bez rezerve:

– Biće nam potrebna velika mudrost kako bismo u trci sa tehnologijom održavali prednost. Nećemo imati luksuz da učimo iz grešaka. Moraćemo da budemo u pravu već u prvom pokušaju, jer će nam to možda biti jedina šansa.

Tegmark daje 12 mogućih scenarija za budućnost u kojoj će postojati superinteligencija. Od presudnog značaja će biti to da naši i ciljevi moćnih sistema veštačke inteligencije budu identični. Nikako ne bismo želeli da proizvedemo mašine koje bi u početku bile oduševljene što nam pomažu, a posle izvesnog vremena počele da se dosađuju kao dete sa lego kockama.

– Naposletku, trebalo bi se zapitati i čije bi to ciljeve ove mašine trebalo da ispunjavaju. Ciljeve Donalda Trampa? Ciljeve Hilari Klinton? Ciljeve Islamske države? Kako bismo to odlučili? Taj razgovor ne bismo smeli prepustiti štreberima opsednutim tehnologijom, kao što sam ja. U odlučivanju moraju učestvovati svi, jer je ovde reč o zajedničkoj budućnosti.

U pomenutom intervjuu Tegmark se dotiče i ključnog izazova koji je pred nama – replikovanja ljudske inteligencije. Kaže da čovečanstvo ne bi trebalo da se pita da li će do toga doći, već kada:

– To dostignuće će nas dovesti pred Pandorinu kutiju koju ćemo morati veoma pažljivo da otvorimo. Moraćemo strogo da kontrolišemo mašine kako jednog dana ne bi poslužile nekom razočaranom momku za osvetu bivšoj devojci ili pripadniku ekstremističke organizacije za teroristički napad.

Mašine će odlučivati o životu i smrti!?

Nekako istovremeno sa Tegmarkovom, pojavila se, u izdanju beogradske „Lagune„, i praktično komplementarna knjiga vodećeg stručnjaka za ratovanje nove generacije Pola Šara, „Vojska bez vojnika – Autonomno oruže i budućnost ratovanja“.

„U budućim ratovima, mašine mogu samostalno da donose odluke od kojih zavise život i smrt. Vojske širom planete utrkuju se u tome da rasporede robote na moru, kopnu i u vazduhu – više od 90 zemalja ima dronove koji patroliraju nebom. Ti roboti su sve autonomniji, a mnogi su naoružani. Oni za sada funkcionišu pod kontrolom ljudi, ali šta će se desiti kada dron tipa Predator dobije jednako mnogo autonomije kao i Gugl automobil? Kakva ovlašćenja treba mašinama da damo što se tiče krajnje odluke – o životu ili smrti?“ – pita se Šar, i sam nekadašnji vojnik.

I zatim upozorava da to više nije naučna fantastika. Više od 30 zemalja već ima defanzivno nadzirano autonomno oružje za situacije u kojima je borba previše brza za ljudske reakcije.

Zato je ključno pitanje treba li mašinama dozvoliti da donose odluke o životu i smrti u ratu? Da li bi to trebalo da bude legalno? Da li je to ispravno? Veštačka inteligencija se na polju budućih ratova pomalja kao moćna tehnologija. Ako se koriste na pravilan način, inteligentne mašine mogu da sačuvaju živote čineći rat preciznijim i humanijim. Ali, ako se koristi na pogrešan način, autonomno oružje može dovesti do više ubijanja i još brojnijih civilnih žrtava. A tek ako se otrgne kontroli?!

Kapitalne odluke očigledno će zavisiti od onoga što rade druge zemlje, od kolektivnih izbora naučnika, inženjera, pravnika, aktivista za ljudska prava i drugih koji učestvuju u ovoj debati. Autor naglašava i svoju zabrinutost da će terorističke organizacije, kriminalci i akteri koji nisu deo nekog državnog sistema, biti u poziciji da razviju sopstvene „kućne varijante“ autonomnog oružja koje će koristiti bez obzira na mere zaštite i obezbeđenja, prosto se služeći dronovima, koji se mogu naći na potrošačkim rafovima, i tehnologijom i softverima koji su dostupni na internetu. Takođe ukazuje i na niz nesreća koje su već izazvane sistemima autonomnog oružja, poput protivraketnih sistema Aegis i Patriot, kao i predrasudama i nesuglasicama između ljudskih operatera, koje su dovele do nesreće.

Najveća pretnja za naš opstanak

Ono što jeste izvesno, kaže Šar, je da veštačka inteligencija dolazi i da će se koristiti u ratu, tako da moramo da je kao takvu prihvatimo.

„Kako će biti korišćena, međutim, otvoreno je pitanje. Borba za zabranu autonomnog oružja zadire u srž drevnog konfliktnog odnosa čovečanstva s tehnologijom: da li mi kontrolišemo svoje tvorevine, ili one kontrolišu nas?“

Zaključak zato i jeste da je neophodno da države i društvo hitno dođu do sporazuma o tome koji su autonomni sistemi naoružanja prihvatljivi, a koji prelaze granice razuma. Šar je jedan intervjuu i završio kontra pitanjem na postavljeno pitanje novinara na tu temu:

– Da imamo svu tehnologiju koju možemo da zamislimo, kakvu bismo ulogu želeli da ljudi igraju u ratu? I zašto? Koje odluke zahtevaju jedinstveno ljudsko prosuđivanje? Ne znam odgovore, ali ovo su prava pitanja koja treba postaviti.

Ako pretpostavimo da će svet u određenoj fazi tehnološkog razvoja postati ranjiv, postavlja se pitanje šta u toj situaciji možemo učiniti da sprečimo razaranje svega živog?

Institut za budućnost čovečanstva pri Univerzuitetu Oksford objavio je rezultate ankete o globalnom riziku od katastrofa sa kojima ćemo se suočiti u ovom veku. Stručnjaci se slažu da postoji 20 odsto šanse za nestanak čovečanstva pre 2100. godine, pri čemu su razmatrali nanotehnologiju, veštačku inteligenciju i rat kao tri kategorije koje su najverovatnije da prouzrokuju katastofu, podseća profesor komparativnih vojnih studija Pol Springer:

– Mene lično najviše zabrinjava nekontrolisano razvijanje veštačke inteligencije. Delom zbog naoružavanja veštačke inteligencije i zato što su to samostalne smrtonosne mašine za napad. Mogućnost grešaka u programu ili njihovog namernog korišćenja protiv neprijateljskog stanovništva je nešto što me čini zabrinutim. Razvoj veštačke inteligencije bi trebalo da učini život lakšim, ali možda je i najveća pretnja za naš opstanak. Kada vidimo kroz istoriju da su civilizacije zagonetno nestajale na vrhuncu svoje moći, bez zapisa o tome zašto su nestale, odgovor je obično u razvoju napredne tehnologije, do trenutka kada se zaboravi da ste deo ekosistema koji je mnogo snažniji od bilo čega što vi možete da napravite.

Često pretpostavimo da nas inovacija može izvući iz krize ili doneti neuporedivo bolji život. I onda zaboravimo na opreznost…

– Da li ćemo zbog toga dočekati dan kada će se naša civilizacija okončati? Izgleda nam neverovatno da bi sva naša moderna tehnologija, naši gradovi, građevine i kultura mogli da se svedu na ogromnu hrpu kamenja i par crteža. Ali, možda će nas to naivno verovanje da se to ne može desiti nama upravo dovesti do propasti – upozorava Spinger.

I on i njegove kolege tvrde da nisu pesimisti, već samo oprezni realisti. A ulog nije mali…

Slavoljub Marković