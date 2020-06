Predsednik Vučić: Ponosan sam na politiku da pomognemo i zaštitimo naše nacionalne interese

Foto Tanjug

Vidovdan je blizu, a neću ni izvinjenje dobiti, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić političkim oponentima koji ga optužuju da će tada potpisati nezavisnost Kosova.

Vučić je novinarima u Lajkovcu rekao da se ti ljudi dok su bili na vlasti nikad nisu setili ni Vidovdana, ni Kosova.

„Kosovo im je sluzilo da ukradu pare iz kombinacija, a nikada da nešto urade za naš narod na KIM“, rekao je Vučić.

On je istakao da je ponosan, jer je njegova politika da pomognemo i zaštitimo naše nacionalne interese.

„Osam godina vadimo Srbiju iz ambisa i bunara, uništenih nacionalnih interesa, poniženu Srbiju koja nije imala ni ugled ni opremljenu vojsku ni policiju“, istakao je Vučić.

Srbija je danas uvažena država, ne mora da bude omiljena, zaključio je.

Svih pet uslova koje je danas izneo Avdulah Hoti neprihvatljivo je za Srbiju, rekao je predsednik Aleksandar Vučić i poručio da ni Hoti, ni Tači ne treba ni da dolaze na pregovore o KiM ako je to albanska platforma.

„Ako je to platforma sa kojom će Hoti ili Tači da dođu negde na razgovore, bolje da ne dolaze nigde, a potpuno mi je svejedno ko će doći od njih. To je sve što imam da im kažem“, poručio je Vučić.

Predsednik Srbije kaže da neće da izigrava heroja i vređa predstavnike Prištine, ali da moraju biti svesni tim vrstama ucena, unapred, pritisaka i pretnji neće promeniti stav Beograda, niti njegov lično.

„Ako mislite da ste postavili svoju poziciju tako što, kao papagaji, ponavljate svaki dan kako ste mnogo kompromisa napravili i ne znam šta sve, super. Ne moramo da razgovaramo, hajde da vidimo kako možemo da funcionišemo, sačuvamo mir i stabilnost i to je sve. Ali, ako mislite da tim vrstama ucena, pritisaka i pretnji možete da Srbiji naudite i da promenite stav Begorada i moj lični stav, grdno ste se prevarili“, poručio je Vučić.

Vučić primećuje da je na KiM bukvalno u toku neka vrsta nacionalne histerije Albanca i da je zadovoljan tim što naša strana u mnogo mirnijem tonu i atmosferi sagledava svoju pozciju.

Vučić je, takođe, najoštrije osudio uzurpaciju imovine manastira Visoki Dečani.

„To je užas, čak i Stejt dipartment reaguje i svi reaguju. I niko to ne može da dopusti. To Srbija najoštrije osuđuje“, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše odluku ustavnog suda da se Visokim Dečanima na KiM vrati 24 hektara zemlje, ali da to nije još učinjeno i da su predstavnici kosovske vlade sa Hotijem prisustvovali otvaranju puta na uzurpiranom zemljištu manastira.

Predsednik Vučić izjavio je da ne očekuje spektakularne stvari na sastanku u Vašingtonu 27. juna, već racionalan i pragmatičan razgovor.

„To su moja očekivanja. Mala je Srbija da bi mogla da zapoveda Beloj kući, ali dovoljno velika da ume da kaže šta su njeni interesi koje može, hoće i mora da zaštiti“, rekao je Vučić novinarima u Lajkovcu.

On je to rekao upitan može li se od sastanka u Vašingtonu očekivati neka prekretnica i da li je uopšte posle 27. juna moguć povratak na staro, kad je reč o odnosu Beograda i Prištine.

Vučić je ponovio i da, što se njega tiče, tema razgovora nije pitanje priznaavanja nezavisnosti Kosova.

Uz partnere, i na istoku i na zapadu, očekujemo dalji napredak

Predsednik Vučić izjavio da je uveren da će Srbija posle pandemije korona virusa biti još interesantnija za investiranje, i da će, u saradnji sa partnerima i sa istoka i sa zapada, moći još brže da napreduje.

On je istakao da su uslovi u Srbiji bolji nego bilo gde drugde u Evropi kada je reč o troškovima proizvodnje i izuzetno dobroj radnoj snazi.

„Za naše kineske prijatelje otvaramo srce i ruke i ne krijemo svoj iskreni i prijateljski odnos. Gde mogu da pronađu bolje mesto od Srbije u Evropi? A, verujem da to isto važi i za naše američke partnere i ruske prijatelje i sve druge“, naveo je Vučić.

„Uveren sam da će Srbija svojom politikom, dovoljno čvrstom da sačuvamo državne i naiconalne interese, ali dovoljno mudrom i pametnom da štitimo svoju poziciju sa svim našim prijateljima i partnerima napraviti još bolje rezultate u budućnosti“, rekao je Vučić na tokom obilaska radova na brzoj saobraćajnici od Iverka do Lajkovca koji će Valjevo spojiti sa autoputem „Miloš Veliki“.

O pismu Đilasa Tusku:Uvek je bilo političkih denuncijanata..

Uvek smo imali političkih denuncijanata različitih vrsta, prokomentarisao je danas predsednik Aleksndar Vučić otvoreno pismo koje je Dragan Ðilas poslao predsedniku Evropske narodne partije Donaldu Tusku.

„Moja politika nije za skrivanje, već za ponos i u interesu građana Srbije. A, ako mislite da ćete da vodite politiku nalazeći saveznike u tome da rušite svoje narodne predstavnike, grdno potcenjujete građane Srbije“, poručio je Vučić.

Kako je primetio, ima političara koji misle da će denunciranjem nekog Evropskoj uniji ili nekom drugom, dobiti poene u Srbiji.

„Pa će da kažu “Dragi Donalde… učiteljice… da vam prijavim nestašnog Vučića, koji, kad se vi okrenete i pišete po tabli, sarađuje sa Kinom?… Kao da ja to tajno radim, kao da se ne ponosim prijateljstvom sa Kinom“, rekao je Vučić.

On je istakao da se ne stidi što HBIS odlično radi i trudi se da zadrži ljude, uprkos svim kvotama i problemima sa kojima se suočava, niti što Ziđin posluje u Boru.

Ðilas je juče uputio Tusku otvoreno pismo kritikujući i ironično komentarišući pohvale koje je uputio Vučiću za ono što je uradio tokom mandata, uz želje za pobedu na izborima u nedelju.