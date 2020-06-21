IZBORNI TELEKS: Ubedljiva pobeda SNS-a u Kruševcu

U SRBIJI ODRŽANI PARLAMENTARNI I LOKALNI IZBORI. IZLAZNOST GRADJANA PREKO PEDESET PROCENATA.
PREMA PRVIM PRELIMINARNIM REZULTATIMA RIK-A, NAJVEĆI BROJ GLASOVA ZA PARLAMENT SRBIJE DOBILA LISTA “ALEKSANDAR VUČIĆ ZA NAŠU DECU” PREKO 60 ODSTO. DVOCIFREN BROJ GLASOVA DOBILA I KOALICIJA SPS-JS – PREKO 10 ODSTO, A POSLANIKE ]E IMATI I LISTA ALEKSANDRA ŠAPI]A.
U PRVOM OBRAĆANJU JAVNOSTI, NAKON IZBORA PREDSEDNIK SRBIJE ALEKSANDAR VUČIĆ, POBEDU SNS-a OKARAKTERISAO KAO ISTORIJSKU, A “DVA MILIONA GLASOVA SU OBAVEZA DA UBUDU]E BUDEMO ODGOVORNIJI I MARLJIVIJI”.
U KRUŠEVCU NA BIRALIŠTA IZAŠLO 53,1% GLASAČA. PREMA PODACIMA GO SNS, LISTA “ALEKSANDAR VUČIĆ ZA DECU KRUŠEVCA” OSVOJILA PREKO 70 ODSTO GLASOVA, LISTA SPS-JS – TAKODJE PREŠLA CENZUS . PREMA ISTOM IZVORU LISTE POD REDNIM BROJEM 1 I 2 DOBILE NAJVEĆI PROCENAT GLASOVA I ZA REPUBLIČKI PARLAMENT.
IZLAZNOST U RASINSKOM OKRUGU: TRSTENIK – 55,2%, ALEKSANDROVAC – 62,68%, BRUS – 67,8%, VARVARIN – 59,8%, ĆIĆEVAC – 78,8%.