Vučić sa Putinom o KiM: Rusija poštuje stavove Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao o svim idejama i načinima za rešavanje kosovskog problema. Putin je izjavio da se između Rusije i Srbije razvijaju veoma pragmatični i istovremeno dobri politički odnosi. Ruski predsednik je potvrdio da u oktobru dolazi u posetu Srbiji.

Nešto pre 17 sati završen je sastanak Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u Moskvi, gde predsednik Srbije boravi u dvodnevnoj poseti i gde će biti gost na odloženoj Paradi pobede povodom 75 godina od kraja Drugog svetskog rata.

Vučić je izjavio da su imali veoma dobar razgovor o svim ključnim političkim pitanjima, a pre svega o KiM i celokupnoj situaciji u regionu i svetu.

Istakao je da je veoma zadovoljan tim razgovorom i da su politički odnosi veoma bliski između dve zemlje.

„Dobio sam određene savete i dobre analize od predsednika Putina“, dodao je Vučić.

Navodi da su razgovarali i o ekonomskim odnosima i da su dve zemlje u prva tri meseca uprkos koroni imale uvećanje trgovinsike razmene od sedam odsto.

„To je gotovo neverovatno, razgovarali smo i šta još možemo od ekonomske saradnje da uradimo i uvećamo našu trgovinsku razmenu“, kazao je Vučić.

Kaže da je bilo reč i o radu RŽD na srpskim prugama i dodaje da Rusi to rade veoma kvalitetno.

Predsednik Srbije je rekao da je sa Putinom pričao i o o vojnotehničkoj saradnji dve zemllje, kao i oko izgradnje gasovoda i kada će da poteče prvi gas kroz Srbiju.

„Razgovor o svim idejama za rešavanje problema Kosova“

Vučić je preneo da mu je ruski predsednik na mudar način preneo svoje mišljenje po pitanju Kosova i Metohije, pre svega, poštujući stavove Srbije.

„Pričali smo o svim idejama u svetu i načinima za rešavanje kosovskog problema, i, ako mogu tako da kažem, Putin je na jedan mudar način iskazao svoje mišljenje, pre svega, poštujući stavove Srbuje. Rusija poštuje Srbiju i tu nema nikakve sumnje“, rekao je Vučić na pitanje novinara da li mu je ruski predsednik savetovao kako dalje da nastupa po pitanju rešavanja kosovskog pitanja na međunarodnoj sceni.

„Teški razgovori u Vašingtonu, ali zato smo birani“

Predsednik je rekao da će u Vašingtonu imati teške razgovore, ali da narod ni ne bira nekog zbog lepih stvari, već da se bori i vodi računa o našim nacionalnim interesima.

Napomenuo je i da se pričalo o tome da će na Vidovdan potpisati nezavisnost Kosova, ali da posle izbora i onoga što je najavio Ričard Grenel da će se razgovarati o ekonomskim temama, sada to više ne pominju, ali se niko posle toga nije ni izvinio.

Na pitanje da li je tačno pisanje pojedinih medija da će se na sastanku u Vašingtonu pojaviti i predsednik Tramp, Vučić je rekao da ne veruje u to i dodao da bi se on pojavio ako bi se došlo do nekog rešenja.

„Mislim da je Ričard Grenel potvrdio da će se razgovori voditi o ekonomskim odnosima“, podvukao je predsednik. Vučić je ukazao da nije slučajnost što su Amerikanci podržali ideju „mini Šengena“, jer on donosi bolji život Balkanu.