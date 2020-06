U organizaciji Odbojkaškog kluba 037, danas je održan tradicionalni Vidovdanski turnir u odbojci na pesku.

Ovaj turnir organizuje se već osmu godinu za redom za odbojkaše i odbojkašice do 18 godina. Učestvuje 54 ekipa, tj. 110 učesnika.

Predsednik Odbojkaškog saveza grada Kruševca Lazar Jović ističe da ove godine zbog korona virusa, učestvuju samo deca iz Kruševca. Turnir se organizuje u 6 uzrasnih kategorija – za momke do 16 i 18 godina, za devojke do 14, 16 i 18 godina i mix parovi, momci i devojke, do 18 godina.