Zabrana saobraćaja na Vidovdan

U nedelju 28. juna privremeno će biti zabranjen saobraćaj za sve vrste vozila od 9 i 30 do 10 i 15 minuta na potezu od Trgu despota Stefana na svim krakovima, zatim u Jakšićevoj ulici do Kosovske, u Jugovićevoj od Miličine do Kosovske, Gazimestanskoj do Trga Kosovskih junaka i na Trgu.

U istom vremenu saobraćaj će biti obustavljen i u ulici Majke Jugovića, Balkanskoj Kosančićevoj i Vidovdanskoj.

U vremenu od 10,15 do 11,30 sobraćaj će biti zabranjen u Balkanskoj ulici od Trga Kosovskih junaka do Šumadijske ulice.

U periodu od 11,00 do 13 stai saobraćaj se neće odvijati u glavnoj Vidovdanskoj ulici od Trga Kosovskih junaka do Takovske i pratećim ulicama.