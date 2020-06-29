Vidovdan 2020. u Kruševcu – tema „Svetosavske bašte“

VIDOVDAN 2020. U KRUŠEVCU – TEMA JE „SVETOSAVSKE BAŠTE“ KOJA JE NA PROGRAMU SUTRA OD 16.30.
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK EPARHIJSKIH ČASOPISA „PRAVOSLAVNA VERA I ŽIVOT“ I „BOGOMLADENAC“, PROTOJEREJ STAVROFOR RADIŠA JOVANOVIĆ GOVORIĆE O NAJVEĆEM NACIONALNOM SRPSKOM PRAZNIKU, SA CRKVENO-ISTORIJSKOG ASPEKTA. PREDSTAVIĆE VIDOVDANSKI BROJ LISTA „PRAVOSLAVNA VERA I ŽIVOT“. BIĆE REČI O OBELEŽAVANJU VIDOVDANA LITIJOM, POČETKU IZGRADNJE NOVE CRKVE POSVEĆENE CARU LAZARU U BLIZINI KASARNE „CAR LAZAR“, OTKRIVANJU SPOMENIKA DESPOTU STEFANU LAZAREVIĆU NA KOTURNICI, STAVLJANJU U FUNKCIJU JARBOLA SA IMPOZANTNOM SRPSKOM ZASTAVOM, NA BAGDALI UZ VIDOVDANSKI OBILAZAK GRADA „KOLIBRIJEM“.