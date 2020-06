Prognoza vremena za narednih sedam dana

Image by kie-ker from Pixabay

Danas nas očekuje pretežno sunčano i malo svežije, ali i dalje toplo vreme. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u planinskim predelima kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni, u toku noći u skretanju na jugoistočni. Tempratura do do 32 stepena.

Sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u planinskim predelima kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 90%.

U četvrtak, 2. jula, pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde u planinskim predelima kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 32 do 35 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 70%. Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina, verovatnoća 80%.

Za petak, 3. jul, meteorlozi prognoziraju pretežno sunčano i toplo. Posle podne, uveče i noću pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i ugoistočni, uveče i noću severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša od 30 do 34 stepena. Upozorenje: Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 90%. Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 90%. Količina padavina ≥ 10l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 04. do 08. jula) – Promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.