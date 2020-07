Danas su Sveti vrači Kozma i Damjan

Danas Srpska pravoslavna crkva obeležava slavu posvećenu Kozni i Damjanu, u narodu poznatijima kao SVETI VRAČI.

Bili su lekari i kako hrišćani veruju čudotvorci. Ova dvojica svetitelja su bili rođena braća,rodom iz Rima, kao deca su kršteni i u hrišćanskom duhu vaspitani. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da su imali veliku blagodat od Boga, da leče ljude i životinje od svake bolesti i muke, i to obično polaganjem ruku. Za svoj trud nisu tražili nikakvu nagradu, samo su zahtevali od bolesnika da veruju u Isusa Hrista.

Nasledivši veliko imanje, oni su ga milostivo razdavali bednima. U to vreme carovao je u Rimu car Karin. Pred njega doveli su gonitelji hrišćanstva ovu braću, okovanu u lance. Posle dugog ispitivanja car im je naredio da se odreknu vere u Isusa Hrista i prinesu žrtve rimskim bogovima. Međutim Kozma i Damjan ne samo što nisu poslušali cara nego su ga još i savetovali da on prizna „jedinoga istinitoga Boga“. Sveti mučenici Kozma i Damjan rekli su mu „Naš Bog nije stvoren, no On je Stvoritelj svega, a tvoji su bogovi izmišljotine ljudske i delo ruku umetnika. I kad ne bi bilo umetnika da vam naprave bogove, vi se ne bi imali kome klanjati.“

U hrišćankoj tradiciji pominje se da je, posle čuda učinjenoga nad samim carem, kad su ga čudesno iscelili od teške bolesti – car i sam izjavio svoju veru u Isusa Hrista i pustio braću. I oni su produžili da propovedeju Hrišćanstvo i isceljuju bolesnike.

Zbog toga što su se pročuli pozavideo im je na slavi neki lekar, negdašnji učitelj njihov, i pod izgovorom da beru lekovite trave izveo ih u planinu i pobio kamenjem. Ovi svetitelji su ubijeni 284. godine.

Osim u hramovima, crkvama i domovima , ovaj praznik se obeležava u mnogobrojnim zdravstvenim ustanovama jer se ovi sveci snatraju zaštitinicima lekarske profesije.