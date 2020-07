Više od 7.000 privrednih subjekata prijavilo se za dva ponuđena programa podrške privredi

Na teritoriji Rasinskog okruga u vreme epidemije virusa korona, privredni subjekti su se prijavili za podršku i pomoć države za oporavak privrede. Više od 7.000 privrednih subjekata se prijavilo za dva ponuđena programa podrške privredi.

Važna napomena je da su to dve vrste kridita sa posebnim uslovima. Prvi podrazumeva da se sredstva plasiraju kao direktna davanja države i to sa 12 meseci grejs perioda uz rok otplate do 36 meseci i 1 posto kamate. Druga kreditna linija je za održavanje tekuće likvidnosti u oblasti turizma, ugostiteljstva i transporta roba i usluga, na period do 5 godina uz 24 meseca grejs perioda i 1 posto ka mate. O pogodnostima referent za oblast industrije i privrede u privrednoj komori Srbije – Regionalnoj komori Kruševac, Aleksandra Aleksić.

Za realizaciju paketa mera od strane države predvidjene su 24 milijarde dinara. Na teritoriji rasinskog okruga odobreno je 360 miliona dinara rekla je Aleksić i dodala da je zapravo najveći izazov države bio u koje oblasti treba usmeriti sredstva kako bi se sačuvala privreda.

Država je za pomoć poslodavcima obezbedila isplatu tri minimalca odnosno isplatu 60 odsto minimalca za jul i avgust uz odlaganje plaćanja poreza.