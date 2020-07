I ove godine Ribarska Banja beleži veliku posećenost

I ove sezone Ribarska Banja jedna je od najposećenijih destinacija u Rasinskom okrugu ističe Nataša Stanojević iz Marketing službe i dodaje da bez obzira na aktuelnu epidemiološku situaciju i otkazane kulturne manifestacije, posetioci imaju aktivan porodični odmor.

Svi zaposleni strogo poštuju prevetnivne mere u borbi protiv koronavirusa od nošenja zaštitnih maski do merenja telesne temperature na ulasku u banju, a broj posetilaca na bazenima je ograničen.

Trenutna popunjenost kapaciteta je oko 70 % kaže Stanojević. Radno vreme Rekreativno sportskog centra Samar je svakog dana od 10 do 18 časova, Velnes i Spa centar otvoreni su od 9 do 20 časova, a otvoreni bazeni rade od 10 do 17 h. Cena ulaznice na Samaru je 400 dinara, Velnes i Spa 700, a na otvorenim bazenima 300 dinara.

Iz Marketing službe napominju da se nadaju da će se neke od kulturnih manifestacija ipak relizovati tokom avgusta, ili septembra i apeluju na posetioce da dolaze zdravi, da imaju razumevanje za ograničen broj posetilaca na bazenima i da strogo poštuju propisane mere zaštite.