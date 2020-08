Goran Lazarević, trener Trajala: Važan je uspešan start

15. avgusta počinje novo prvenstvo fudbalske Prve lige Srbije. Trajal je imao uobičajene pripeme, ekipa je uglavnom kompletirana i šef stručnog štaba Goran Lazarević nada se uspešnom startu. U prvom kolu Kruševljani gostuju ekipi Zemuna.

Priprema Trajala za novu sezonu tekle su uobičajeno, uz podrazumevane mere zaštite od kornavirusa, i šef struke Goran Lazarević očekuje da će do 15. avgusta ekipa biti formatirana i u punoj takmičarskoj formi. S obzirom na to da će u narednoj sezoni više ekipa napustiti Ligu, svaka utakmica biće praktično kvalifikaciona, a cilj je plasman u prvih deset ekipa. Prelazni rok traje do 5. oktobra i postoji mogućnost dovođenja još nekog igrača, mada okosnica tima već postoji, kaže Lazarević.

Trajalu do početka prvenstva predstoji još jedna konbtrolna utakmica, protiv Dubočice iz Leskovca. U prvom prvoligaškom kolu gostuje Zemunu, 22. avgusta igra i prvu utakmicu u Kruševcu, protiv Loznice. Lazarević je izneo svoja očekivanja od starta Lige.

Prilog TV Kruševac: