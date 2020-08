Predsednik Vučić o dijalogu s Prištinom: Hoćemo suštinske razgovore koji rešavaju probleme

FOTO TANJUG/ DRAGAN KUJUNDZIC/ nr

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o dijalogu sa Prištinom, rekao da Beograd želi da razgovori budu suštinski, a ne formalni, i da oni rešavaju probleme. Najavio je da će srpska strana tražiti ispunjenje Briselskog sporazuma, odnosno formiranje ZSO.

Rekao je i da je užasna vest najavljeno donošenje zakona o zaštiti vrednosti tzv. OVK u Prištini, jer je to uvođenje verbalnog delikta, zabrana drugačijeg mišljenja i dodatno šikaniranje i maltretiranje Srba.

Dodao je da je na to upozorio i specijalnog izaslanika EU za dijalog Miroslava Lajčaka i zamolio ga da to uzme u obzir.

„Ako je suština da niko ne sme da misli svojom glavom, srpskom glavom, već da bude saglasan sa onima u Zagrebu, pa da idemo da slavimo ‘Oluju’ sa onima što kažu u Sarajevu da Đopić ili Šantić ne moraju da imaju ulicu, ili sa onima u Prištini o sukobu 1999. godine… To nema nikakvog smisla“, rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da će se videti kako će Brisel reagovati, dodajući da to pitanje ima i značajne unutrašnje konotacije u samoj Prištini.

„Ali, kada vidim da dolaze na razgovore i dobijaju podršku dela međunarodne zajednice, vidim da je smisao svega da Srbija prizna Kosovo. Onda nam to i kažite, da nećete da razgovarate i da je to smisao svega. Čekam samo da nam to u nekom momentu kažu“, rekao je Vučić.

Beograd želi ekonomsku saradnju

Dodao je i da je predlog Beograda, u poslednjoj rundi razgovora o ekonomiji, bio da na robi koji se uvozi na KiM piše Srbija, bez Republika Srbija, ali da ne dolazi u obzir da na robi koja stiže sa KiM piše „Republika Kosovo“.

„Želeli smo da razgovori budu suštinski, ne formalni, da se time rešavaju problemi, a ne da neko samo čeka da prođe vreme kako bi nam isporučio zahtev koji bismo morali da prihvatimo ili odbijemo“, rekao je Vučić.

Usledile su floskule i sve se pretvorilo u birokratske norme, dodao je Vučić i ponovio da Beograd želi ekonomsku saradnju, jer je važno da se poštuju četiri ključne slobode – protoka ljudi, robe, usluga i kapitala.

Predsednik je apelovao na jedinstvo u ne lakoj situaciji, jer se, kaže, samo tako može očuvati zemlja i stvoriti uspesi za budućnost.

„Za nas situacija nije laka. Na međunarodnoj sceni se ne mogu prognozirati mnoge stvari. Nije jednostavno reći, na primer, šta možemo očekivati ni u odnosu između Moskve i Minska, pa se ne može predvideti ni pozicija Srbije u odnosima svetskih sila“, objasnio je on.

Vučić je podsetio da svi govore o potrebi priznanja Kosova, kao što pominju kao jedino rešenje za BiH ne da RS ne postoji, ali da se njene nadležnosti prebace na centralni nivo.

„Zbog toga tražimo od ljudi u Srbiji ne da političke razlike i demokratija ne postoje, ali da razumeju težinu pozicije u kojoj se nalazimo i da što jedinstvenije nastupamo“, podvukao je on.

„Konkretan potez, a ne štancovanje papira“

On je rekao da je jasno da SAD i Nemačka neće da povlače priznanje Kosova, već da će gledati kako i na koji način da Srbiju uvedu u to.

„Ono što mene brine je da mi ne razgovaramo o stvarnim i suštinskim problemima, već se gleda kako da izbacimo neki papir. Zato će srpska strana tražiti od 7. septembra, kada verujem da je nastavak dijaloga, a ja ću predstavljati Srbiju tamo, tražiću ispunjenje ugovora iz 2013. godine o formiranje ZSO, koje je potpisano pod okriljem EU“, rekao je Vučić.

Naglasio je da Beograd očekuje konkretan potez, a ne štancovanje papira i kada to budu videli, videće kako će nastaviti dalje.

„Iz dijaloga nećemo da izlazimo, ali hoćemo stvarni dijalog, a ne dijalog u kome će nam svakoga dana govoriti kako treba samo da ih priznamo“, naveo je Vučić.

Kaže da Beograd ne zanima prištinsko priznanje jer je Srbija međunarodno priznata zemlja.

„To sam rekao i Palmeru, Grenelu, Tačiju, Lajčeku, svima. Ja razumem njih, to je politika njihovih zemalja i nema tu velike politike“, zaključio je on.

„Ostajem pri stavu da je Oluja etničko čišćenje“

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da smatra da je odlazak Borisa Miloševića u Knin suviše važno pitanje, koje je trebalo doneti zajednički i sa Srbijom i sa Srpskom, te da ostaje pri stavu da je „Oluja“ bila etničko čišćenje i da mu ne pada na pamet da učestvuje u proslavljanju i legitimisanju te operacije.

Politički predstavnici Srba iz Hrvatske su, kaže, tu odluku suštinski doneli sami i pre nego što su obavestili srpsko rukovodstvo.

„Ako su hteli da pokažu da ih ne interesuju stav Srbije, to su uspeli da pokažu. Nemam problem sa tim. Ali da Srbiju uvlačite u proslavu Oluje u tome nećemo da učestvujemo“, rekao je Vučić na konferenciji za medije.

Kaže da on nije učestvovao u napadima na Borisa Miloševića zbog odlaska na proslavu „Oluje“, ali i da mu ne pada na pamet da pruži podršku tom činu.

Najavljeni odlazak hrvatskih zvaničnika na stratišta smatra civilizacijskim činom i dodaje da će i srpski zvaničnici na svako stratište otići i položiti cvet.

„Ali da nas uvlačite u priču da kažemo da „Oluja“ nije etničko čišćenje i da nije zločin, to nećemo, ja to neću nikada da kažem. Možete glavu da mi skinete, ja to neću da kažem. Za mene je ‘Oluja’ najveće etničko čišćenje na tlu Evrope od Drugog svetskog rata naovamo“, rekao je predsednik.

Trudio se, kaže, da nijednom rečju ne kaže ništa loše o onima koji su izabrali da odu na proslavu „Oluje“.

„Mi smo imali komemorativni skup, skup tuge i žalosti koji su organizovale Srbija i RS. Imali ste proslavu Dana pobede u Kninu. Oni su odlučili da prisustvuju proslavi Dana pobede“, konstatuje srpski predsednik.

Imao je, kaže, razgovor sa Miloradom Pupovcem, i rekao je da nema šta da se saglašava, jer oni donose odluku, a ta odluka neće promeniti odnos Srbije i Srpske.

Na pitanje šta je Srbija tim činom Miloševića dobila a šta izgubila, odgovara:

„Dobili smo to da Srbi nisu jedinstveni i da jedan deo hrvatske javnosti kaže kako su ovi fini i dobri Srbi, jer oni priznaju da ‘Oluja’ nije etičko čišćenje, ali da je bila traumatično iskustvo.“

Poziva sve u Beogradu da nikoga ne linčuju, ni Miloševića, ali, ponavlja, nemojte da nas terate da i mi „slavimo“: „Da slavim, ne pada mi na pamet. Oni koji slave neka objasne to narodu, meni ne moraju“, zaključio je.

Želimo dobre odnose sa Hrvatskom, ali ne zasnovane na poniženju Srbije

Predsednik Vučić je rekao da Srbija želi dobre odnose sa Hrvatskom, pomirenje, ali ne zasnovano na poniženju Srbije i naglasio da jedino što Beograd traži jeste dobar odnos prema Srbima.

Vučić je, upitan da prokomentariše izjavu hrvatskog ambasadora u Beogradu Hidajeta Biščevića da su prava Srba u Hrvatskoj veća nego prava Hrvata u Srbiji, kazao da je logično da on tako misli, ali da se činjenice ne poklapaju s tim što govori.

Ukazao je da je Srbija, od 26 dogovorenih tačaka, ispunila 25, dok Hrvatska nije nijednu.

Naveo je da je dato sve što su tražili u vezi s banom Jelačićem, pronašli imovinska rešenja, davali pare, rešavali sve što su Hrvati tražili.

Istovremeno je podsetio da broj Srba u Hrvatskoj i Hrvata u Srbiji ne može da se meri, ali da Srbija sve što čini ne meri po broju ljudi, već po tome šta želi da pokaže.

Vučić je podsetio da u Srbiji ima desetostruko manje incidenata i napada na imovinu i ljude.

Izvor: Tanjug, RTS