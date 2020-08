Ministar Vulin u Kruševcu: Cilj Šiptara je da se pripadnici kosovskih policijskih snaga ubace u naše jednovremene patrole sa KFOR-om

Upitan da prokomentariše šiptarske tvrdnje da je Vojska Srbije tokom zajedničke patrole sa KFOR-om nelegalno ušla u Karačevo, ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da već dva, tri dana iz Prištine pokušavaju da napadnu Vojsku Srbije i optuže nas kako ne poštujemo međunarodne sporazume, naše obaveze i da gazimo administrativnu liniju, iz čega se krije prvi cilj, a to je da se u jednovremene patrole KFOR-a i Vojske Srbije ubace pripadnici kosovskih policijskih snaga.

– Jedina istina je da je jednovremena patrola između pripadnika Vojske Srbije i pripadnika KFOR-a, tačnije Regionalne komande Istok, turskog kontingenta uz dva predstavnika snaga SAD, u periodu od 16.50 do 18.10 časova imala jednovremenu patrolu koja se kretala iz pravca sela Muhovac do sela Donje Karačevo, po unapred utvrđenoj administrativnoj liniji. Tačno se zna kuda se oni kreću i pre svake patrole ustanovi se kuda će se i kako kretati. Mi za ovo imamo tzv. TOPA i DOPA sporazum koji je potpisan 2001. godine, kojim se predviđa način na koji se ugovaraju patrole i kako se kreću – podseća ministra Vulin.

– Ovo nije prvi put da Šiptari pokušavaju da napadnu Vojsku Srbije, ali suštinski cilj je da se u naše jednovremene patrole ubace pripadnici kosovskih policijskih snaga. Vojska Srbije je to već odbila nekoliko puta. Mi imamo potpisan sporazum sa KFOR-om, ni sa kakvim KPS-om niti bilo kim drugim. Za nas je KFOR taj koji je odgovoran za stanje bezbednosti na celom prostoru Kosova i Metohije, a samim tim i na administrativnoj liniji.

Ministar Vulin poručuje da je u pitanju pokušaj Šiptara da izvrše politički pritisak na nas kako bi se kosovska policija ubacila u naše jednovremene patrole sa KFOR-om, što bi im omogućilo da kontrolišu kretanje naših snaga.

– To naravno nije moguće. Mi takav sporazum nemamo i ne prepoznajemo nikoga osim KFOR-a. Svaka druga oružana formacija za nas predstavlja bezbednosnu pretnju. Mi ih ne prepoznajemo, nemamo sporazume sa njima, ne znamo ko su, ne znamo kuda se kreću i to je nešto što mi apsolutno odbijamo i ne prihvatamo.

Osim politike, iza ovakvih stvari kriju se i razni drugi interesi, ukazuje ministar Vulin i kao primer navodi da je Vojska Srbije obezbeđujući administrativnu liniju, tačnije Kopnenu zonu bezbednosti, sinoć privela dva lica koja su pokušala da prokrijumčare četiri grla stoke.

– To se dešava svaki dan. Zato vam treba kosovska policija na administrativnoj liniji, da bi se šverc i slične stvari kontrolisale ili dopuštale. To kod nas ne ide. Ovo je samo još jedan od pokušaja napada na našu vojsku, ali kao i do sada, mi ćemo se čvrsto držati Vojno-tehničkog sporazuma, svih onih sporazuma koji su potpisani sa KFOR-om. Mi smo pravna država i upravo tako ćemo se ponašati – naglasio je ministar Vulin.