Milutin Adamović – proizvođač borovnica u saksijama

Jedan od retkih domaćina, koji se na području ne samo kruševačkog kraja, već i celog Rasinskog okruga, koji se bavi proizvodnjom borovnica u hidroponiji, to jest, saksijama, je i mladi proizvođač iz Konjuha, Milutin Adamović.

Krenulo se prošle godine, na parceli površine od 24 ara, sa 1.125 sadnica, a ovu sezonu, zbog mraza završava sa oko 30- tak biljaka manje. Očekivani prinos u punom rodu, a to je za 4 do 5 godina, je 4 kilograma po struku. I ovogodišnji rod bio je zadovoljavajući sa 900 grama po žbunu. Otkupna cena postojana je već par godina, i kreće se u proseku od 4 do 6 evra po kilogramu borovnice.Ova cena , kao i osiguran otkup, omogućavaju ovom mladom i vrednom domaćinu, da planira dalje proširenje proizvodnog kapaciteta i ulaganja.