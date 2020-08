VIKEND SA KNJIGOM: Bleferski vodič – Društvene mreže

Nema sumnje da su društvene mreže uspostavile neka opšta mesta savremene komunikacije. Recimo, prilično je izvesno da će treće ili četvrto pitanje koje ćete postaviti drugaru/drugarici koje niste videli poslednjih pet ili više godina biti baš ovo:

– Pa gde si sve ovo vreme, kako si? Nismo sme videli sto godina… Je l’ imaš nalog na Fejsu?

Društvene mreže uspele su da mikrosvetove svih nas pojedinačno pretvore u jedan zajednički makro svet lišen prostornih i socijalnih barijera, prilično magično mesto gde uz malo domišljatosti ili bezobrazluka, svejedno, svako može da dostigne onih čuvenih Vorholovih „pet minuta slave“. Neko će reći možda i kako su to jedina mesta na svetu gde su rodbinski odnosi komplikovaniji od onih u španskim serijama, ali istovremeno i čiji su tvorci uspeli da ubede ljude da urade sami ono što FBI i ostale agnecije nisu mogle godinama unazad.

Pre dvadesetak godina folirantski/bleferski vodiči bili su veoma popularni, uključujući i srpsko knjižarsko tržište i neke od njih danas je dovoljno tek modifikovati i dopuniti. Pojavili su se tada i priručnici o kompjuterima i internetu, ali su društvene mreže svoj priručnik morale da sačekaju, tim pre što je Fejsbuk nastao „tek“ 2004. kako bi omogućio američkim studentima koledža da ocenujuju koliko je ko među njima privlačan. Tviter, Redit, Linkedin, Instagram (kao „sumanuto popularan način da sami sebe slikate, digitalno doterate sliku tako da izgledate kao zmaj, pa je objavite na internetu uz samozadovoljan komentar o tome koliko ste ludi i brzi“)… stigli su još kasnije. I ko bi danas već mogao da kaže da je bilo života i pre njih?!

Kako god, društvene mreže kao i, uopšte, sam internet, sugerišu da je – parafraziraćemo Roberta Ejnzila kao autora prethodnog bleferskog vodiča sa ovom tematikom – reč o visoko-organizovanoj zajednici za međusobnu podršku i druženje putem miliona umreženih kompjutera. Nekada su korisnici interneta važili za nesrećne i izolovane osobe, koje su provodile svoj usamljenički život pognute nad tastaturom. Sada kada su nas društvene mreže spojile, možemo lepo svi da budemo nesrećne i izolovane osobe koje svoje usamljničke živote provode pognute nad tastaturom.

Ali, naravno da i ne moramo. U današnje društvene mreže sabrano je i mnogo dobrobiti savremenog doba, uključujući i demokratizaciju javne scene koja je omogućila svakome od nas da iskaže svoj stav, ili bar pokaže šta je jutros doručkovao, pa je samo na inventivnosti i kreativnosti pojedinca koliko će daleko otići u njihovom korišćenju.

Suzi Bonifejs u svom „Bleferskom vodiču kroz društvene mreže“ istražuje tim tragom sve ili barem većinu puteva – i po koju stranputicu – društvenosti na internetu, kroz desetak poglavlja plus pojmovnik, koji će vas podučiti šta su to, recimo, efekat Barbre Strejsend, ROFL ili OMFG (za GIF, hešteg ili LOL pretpostavljamo da svi znate).

Što se samih pomenutih poglavlja tiče, na putu do statusa eksperta za društvene mreže deli vas samo da ih iščitate i saznate koje su to podgrupe na njima (trolovi, lako uvredljivi, oni koji se pretvaraju da su neko ko nisu, plodni pisci sadržaja, oni koji dele sa svetom i šta treba i šta ne treba, seksualni smarači, ostavljači komentara…), kako se stiže do sajberkinte, zašto se tvitovanoj istini u zube ne gleda…

Pretpostavljamo da će vam posebno dragoceno biti poglavlje o tome „kako postati aždaja za društvene mreže“, ali je ništa manje korisno i ono sa dovoljno rečitim naslovom „Uključite mozak“, što je ionako dobar savet.

Kako god, ako vam ova knjige ne pomogne da postanete baš ekspert za onlajn komunikaciju, barem ćete u blefiranju na tu temu zablistati u svakom društvu, što zapravo i jeste poenta folirantskih priručnika poput ovog. A osim što su infiormativni, naravno onoliko koliko je to za ovu vrstu literature potrebno, podjednako su lucidni i duhoviti, pa ćete verovatno poželeti da posle društvenim mreža zablistate i kao stručnjak za vino i seks, što su teme koje elaboriaraju preostala dva beferska vodiča koji su se takođe upravo pojavili u izdanju Lagune: „Bleferski vodič: seks“ i „Bleferski vodič: Vino“.