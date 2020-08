„Akustična strana sveta“ Milana Kropfa

Izdavačka kuća TAKE IT OR LIVE IT sredinom prošlog meseca objavila je album, „Akustična strana sveta“ Kruševljanina Milana Kropfa. Gostujući u Jutarnjem programu RTK, kantautor je predstavio novi disk sa deset pesama.

Muzika Milana Kropfa našla se na CD-u muzičke kuće TAKE IT OR LIVE IT i predstavlja opus pesama nastalih od 2017. do 2019. godine. Autor kaže da je to muzika koju je napravio za sebe, ali i da se nada da će dospeti i do šire publike.

Producent albuma „Akustična strana sveta“ je Zoran Vasić. Album je snimljen u studiju „Košnica“. Prvobitna vrezija od 20 pesama skraćena je na 10, a izbor je napravio Ivan St. Rizinger.