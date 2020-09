Počinje nova školska godina, više od polovine škola u Okrugu radiće kao i pre epidemije

U Rasinskom okrugu sutra će u školu ktenuti 1769 prvaka, a u kruševačke osnovne škole 1018. Prema rečima načelnika Školske uprave Zorana Askovića, preko 50 odsto škola u Okrugu će raditi kao i pre epidemije jer imaju i prostora i kadra da tako organizuju nastavu.

On je rekao da će đaci od 1. do 4. razreda ići u školu svakodnevno sa časovima od 30 minuta. Učenici od 5. do 8. razreda biće podeljeni u dve grupe koje će ići: jedna ponedeljkom, sredom i petkom, a druga utorkom i četvrtkom nakon čega će grupe zameniti raspored boravka u školama.

U srednjim školama dve grupe će se rotirati nakon 2 nedelje boravka u klupama i 2 nedelje praćenja nastave on lajn.

Asković je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Kruševac, ocenio da su se i đaci i nastavnici zaželeli nastave u školskim klupama te da će novi model održavanje nastave funkcionisati dobro.