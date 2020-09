Razgovori u Vašingtonu – Mali kaže da je na sto stavljen „nikad gori papir“, jedna tačka podrazumeva međusobno priznanje

Predstavnici Beograda i Prištine razgovaraju u Beloj kući. Sastanci će se održavati tokom naredna dva dana. Iako je najavljeno da će tema biti ekonomska saradnja i povezivanje kroz zajedničke projekte, ministar finansija Siniša Mali je rekao da je na sto stavljen „nikad gori papir“ i da jedna od tačaka podrazumeva međusobno priznanje. Dodao je da se borba nastavlja. Vučić uoči sastanka poručio: „Predaja nije opcija“.

IZVOR: RTS, TANJUG

Foto: INSTAGRAM / buducnostsrbijeav

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uoči početka razgovora sa predstavnicima Prištine u Beloj kući, iz Vašingtona je poručio da će dati sve od sebe da se postigne kompromis o važnim ekonomskim pitanjima, a albanskim zvaničnicima sa KiM, koji govore o priznanju Kosova da „predaja nije opcija“.

„Nekoliko desetina metara sam od Bele kuće i za nekoliko minuta počinje važan sastanak sa prištinskom delegacijom pod pokroviteljstvom predsednika SAD Donalda Trampa. Neće biti lak sastanak za nas“, naveo je Vučić u video poruci objavljenoj na instagram profilu „Budućnostsrbije“.

„Mi smo na početku dobili nikada gori papir od kada su krenuli pregovori sa kosovskim Albancima. Šesnaest tačaka je na stolu od čega deseta podrazumeva međusobno priznanje“, rekao je novinarima ministar finansija Srbije Siniša Mali.

Navodi da ima veoma malo ekonomskih tema i da je Vučić od obaveštajnih izvora saznao da teme neće biti samo ekonomske.

Dodao je da se ekonomske teme odnose na izgradnju infrastrukture, auto-puteva, železnice, pomoć malim i srednjim preduzećima…

„Ali ogroman je pritisak. Teme koje su za nas veoma teške. Borba koja traje. Predsednik se bori. Da li će izdražti, videćemo. Ja se vraćam tamo. Razgovori se nastavljaju i naravno da ćemo se boriti do kraja. Kao što je predsednik rekao, predaja nije opcija“, rekao je Mali.

Dodao je da je delegacija Beograda došla sa idejom da se ekonomski podigne region, da se investira tri ili četiri milijarde evra u infrastrukturu, mala i srednja preduzeće, da se grade stanovi za mlade.

„To je naša platforma, i onda dobijete tačku 10“, rekao je Mali.

Ponovio je da se borba nastavlja i da je njihov posao da se bore za interese Srbije i Srba na KiM. Navodi da je tamo 15-20 ljudi koji vrše pritisak.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da su ekonomski predlozi srpske delegacije, izneseni na sastanku u Beloj kući, dobri i konkretni.

Čadež je, u izjavi novinarima, preneo da su razgovori teški i da će dugo trajati.

„Na stolu zanimljivi i dobri predlozi kada je u pitanju privreda. I to ne samo u vezi infrastrukturnog povezivanja, već veoma konkretni projekti za podršku privrednog sektora koji mogu da kreiraju nova radna mesta, obzebediti oživljavanje privredne aktivnosti u krajevima zemlje koji su do sada bili zapostavljeni“, objasnio je on.

Čadež je istakao da se radi o konkretnim privrednim projektima, podsećajući da je izaslanik američkog predsednika Ričard Grenel sve počeo da postavlja i razgovara sa ekonomske strane.

„Predlozi koji su na stolu su projekti za budućnost, koji mogu da naprave razliku, pomognu kreiranju radnih mesta i da mladi planiraju porodice u svojoj domovini, a ne negde drugo“, rekao je on.