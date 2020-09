JUGOSLOVEN K. – autobiografski roman Ivana St Rizingera

„Jugosloven K.“ naziv je, nedavno objavljenog autobigrafskog romana kruševljanina Ivana Stanimirovića Rizingera.

Knjiga predstavlja zbir pričica nastalih u periodu od 1990. do 1992. godine, u momentu , po rečima autora, slamanja kičme Jugoslavije. Reč je o intervjuima sa poznatim i vodećim imenima tadašnje rok i pop scena.

Knjiga se, za sada, može nabaviti samo onlajn, preko interneta, a do kraja meseca biće dostupna u knjižarama širom Srbije. Konkretno u Kruševcu, u knjižari Službenog glasnika.

Ivan Stanimirović Rizinger rođen je 1967. u Kruševcu. 1989. završio je Višu novinarsku školu Jugoslovenskog instituta za novinarstvo, kada je postao i muzički saradnik Radio Kruševca i novinar nedeljnika „Pobeda“. Pisao je i za „Ju rok magazin“, „Pop rok“, a bio je i muzički urednik beogradske izdavačke kuće „Tejk it or liv it rekordc“.

Do sada je objavio i tri zbirke poezije, koju piše još od srednjoškolskih dana.