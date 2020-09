Kruševačka kvantaška pijaca dobro snabdevana sezonskim povrtarskim i drugim poljoprivrednim  proizvodima 

Kruševačka kvantaška pijaca otvorena je 24 sata za kupce i dobro je snabdevana sezonskim povrtarskim i drugim poljoprivrednim proizvodima.

U zavisnosti od kvaliteta, cene u različite, kažu prodavci, a najviše se kupuju paprika i paradajz. Gajbica paradajza košta od 200 do 350 dinara, dok je cena paprike od 30 do 80 dinara, a plavi paradajz je od 30 do 40 dinara. Najeftiniji je krompir 200 dinara za 10 kilograma, a crni luk je 250 dinara.

Prodavci na kvantaškoj pijaci su uglavnom iz okolnih mesta Rasinskog okruga i prema njihovim rečima u odnosu na prethodnu godinu zbog vremenskih prilika, nešto je manji ovogodišnji rod voća i povrća.