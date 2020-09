Privremena zabrana saobraćaja

Zbog izvođenja radova JKP-a Vodovod Kruševac do 30. septembra za saobraćaj će biti zatvorena Gazimestanska ulica do Trga Kosovskih junaka i sam Trg od ulice Majke Jugovića do Srevana Sinđelića.

Za vreme privremene zabrane saobraćaja određuje se dvosmeran režim saobraćaja i zabrana zaustavljanja i parkiranja sa desne strane Nemanjine ulice od Obilićeve do Trega Kosovskih junaka.

Iz Balkanske ulice biće moguće levo skretanje u Vidovdansku iz koje će biti omogućeno desno skretanje.

Ukida se autobusko stajalište kod KOCKE.