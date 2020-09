Izmene odvijanja saobraćaja u centralnim gradskim ulicama zbog održavanja Evropske nedelje mobilnosti

Zbog održavanja Evropske nedelje mobilnosti, od sutra do 22. septembra doći će do izmene odvijanja saobraćaja u centralnim gradskim ulicama u vremenu od 18 do 21 čas.

S tim u vezi, određuje se privremena zabrana saobraćaja za sve vrste vozila, osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, u Vidovdanskoj od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa Topličinom i Takovskom ulicom i u Balkanskoj od Brijanove do Trga kososvkih junaka. Takođe, određuje se zabrana zaustavljanja i parkiranja u Vidovdanskoj ulici sa desne strane od raskrsnice sa Topličinom i Takovskom do Trga kosovskih junaka. Privremeno se ukida autobusko stajalište „Spomenik“ u Vidovdanskoj kod Doma sindikata, a autobuski saobraćaj u ovom periodu usmerava se na Takovsku ulicu, kao alternativni pravac – obaveštavaju iz Gradske uprave Kruševac.

