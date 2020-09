„Moj poslanik“, projekat kroz koji Edukativni centar Kruševac kao partner prati rad narodnih poslanika iz Rasinskog okruga

„Moj poslanik“, naziv je projekta kroz koji Edukativni centar Kruševac kao partner, prati rad narodnih poslanika iz Rasinskog okruga u Republičkom parlamentu.

Prema rečima koordinatorke Ane Tomić cilj je da se unapredi komunikacija građana i izabranih poslanika, kroz jačanje uloge građana kao pojedinaca u procesu donošenja odluka.

Fokus je na Platformi koja će u narednom periodu biti proširena, pa će pored gradova sa juga Srbije iz 5 okruga, kontakt sa poslanicima biti omogućen i Raškom, Zaječarskom i Rasinskom okrugu.

Realizacija projekta koji sprovodi niški Proaktiv, uz pomoć National Endowment for Democracy ( Nešnal indrument for demokrasi) i partnerske organizacije Edukativni centar za Rasinski okrug, traje do aprila 2022-ge godine.