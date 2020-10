Uredba Vlade Srbije o finansijskoj pomoći za otkup tržišnih viškova junadi

Vlada Republike Srbije, još u septembru, donela je Uredbu o finansijskoj pomoći za otkup tržišnih viškova junadi.

Pomoć se odnosi i na otkupljivače, na klanice, odnosno, pravna lica koja u svojim objektima vrše otkup i preradu junećeg mesa ili ga izvoze, a takođe, i na same proizvođače koji svoju tovnu junad predaju klanicama, po ceni od 252 dinara po kilogramu žive mere, a za koju otkupljivač ima finansijusku podršku države u iznosu od 26 dinara.

Proizvođač, uz propisanu dokumentaciju, šalje zahtev za subvenciju od 20 hiljada dinara po grlu, predatom u periodu od petog septembra pa do kraja, odnosno do 30. oktobra, podseća savetodavac Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac Zoran Starinac, uz napomenu da se zahtevi podnose Upravi za agrarna plaćanja, najkasnije do petog novembra.