Fudbal: Trajal pobedio ekipu Grafičara sa 4:1

U okviru 11. kola Prve lige Srbije, fudbaleri Trajala pobedili su u Kruševcu ekipu Grafičara iz Beograda rezlutatom 4:1.

Kruševljani su u svojoj najboljoj utakmici u ovom prvenstvu ubedljivo i zasluženo savladali beogradski Grafičar, sa po dva postignuta gola u oba poluvremena. Stefan Golubović u 34. i Osman u 38. minutu matirali su Grafičar i odveli svoj tim na poluvreme sa prednšću od 2:0. U poslednjem minutu prvog dela isključen je Stojić i „gumari“ su do kraja imali i fudbalera više na terenu. Ilija Matejević u 60. minutu dovodi Trajal do visokih 3:0. Burmaz u 76. minutu utakmice smanjuje na 3:1, ali je to bilo i sve što su gosti mogli na ovoj utakmici. U 90. minutu Filip Gogić postiže gol za konačnih 4:1 za ekipu iz Kruševca.

Trajal je sedmi na tabeli sa 16 bodova, a u sledećem kolu gostuje IMT-u u Beogradu.