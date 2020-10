Zimske gume – od 1. novembra

Upotreba zimske autoopreme, ukoliko na putu ima snega, leda ili poledice, po Zakonu o saobraćaju, obavezna je u periodu od prvog novembra, do prvog aprila, a podrazumeva 4 zimska pneumatika, odnosno, gume, sa dubinom šare od najmanje 4 milimetra, zbog boljeg prijanjanja na kolovoz. Pored toga, obavezni su i lanci za sneg, koje, u slučaju potrebe, treba postaviti na najmanje dva pogonska točka, podseća, iz Auto moto saveza Srbije u Kruševcu, Bojan Rakić.

Ukoliko u slučaju pojave snega, leda ili poledice na kolovozu, od prvog novembra, vozač ne poseduje Zakonom propisanu opremu, predviđene su i kazne, i to za fizička lica u iznosu od 6 do 20 hiljada dinara, za pravna lica od 100 do 800 hiljada, i za preduzetnike od 50 do 200 hiljada dinara.