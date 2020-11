Posle utakmice sa subotičkim Spartakom Napredak zadržao 16. poziciju na tabeli

Fudbaleri Napretka igrali su juče na domaćem terenu nerešeno 1:1 protiv ekipe Spartaka iz Subotice. Utakmica je igrana u okviru 13. kola Super-lige Srbije. Posle ovog kola, Napredak je zadržao 16. poziciju na tabeli, sa 10 bodova.

Napredak i Spartak podelili su juče bodove na stadionu Mladost. U utakmici 13. kola Linglong Super lige Domaći tim je imao prednost, ali su gosti iz Subotice u drugom delu utakmice stigli do izjednačenja i boda. Svakoj ekipi pripalo je po jedno poluvreme. U prvom delu utakmice Napredak je bio bolji i zasluženo stekao prednost, ali je nastavak pripao Subotičanima. U prvih 45 minuta fudbaleri Napretka imali su inicijativu na svakom delu terena, dok su Subotičani imali samo jednu priliku. Kruševljani su zapretili na isteku dvadesetog minuta, kada je Marjanović izveo slobodan udarac iskosa sa leve strane, ali je golman gostiju dobrom intervencijom spasio mrežu Spartaka. Nedugo potom, u 31. minutu Napredak je po drugi put ozbiljno zapretio, a svoju priliku realizovao iz prekida. Mijić je izveo udarac iz ugla, a kapiten Kostić glavom loptu plasirao u mrežu Spartaka za1:0. Sa ovim rezultatom otišlo se na odmor. U nastavku susreta fudbaleri Spartaka zaigrali su bolje i do kraja susreta bili su dominantniji. Imali su gosti iz Subotice nekoliko izglednih šansi, ali je mreža Kruševljana ostala mirna do 74. minuta. Nakon izvedenog kornera Tekijaški je zakačio loptu i prebacio je na drugu stativu gde je dobro bio postavljen Marčić koji je glavom loptu prosledio iza leđa Ostojića za 1:1. Pokušavali su fudbaleri Spartaka da dođu do preokreta i novih bodova, ali se golman Napretka Miloš Ostojić nije dao savladati pa su na stadionu Mladost bodovi podeljeni. Veći deo igre protekao je u borbi izmeću dva šesnaesterca, što potvrđuje činjenica da je mali broj prilika stvoren na utakmici. Gosti iz Subotice došli su u Kruševac visoko plasirani na tabeli i kao jedna od najefikasnijih ekipa domaćeg prvenstva.

Napredak nakon ove utakmice polako staje na noge. Prema rezultatu možda se to i ne bi reklo, ali ako je sudeći prema igri i zalaganju igrača, uprava i navijači mogu da očekuju uspon na tabeli i bekstvo iz zone ispadanja. Napredak je posle remija sa Spartakom i sa 10 bodova na kontu zadržao šesnaesto mesto na tabeli Super lige. Sledećeg vikenda u narednom kolu Napredak ide u Novi Sad gde će igrati protiv šestoplasiranog Proletera.