Za vikend Napredak poražen – ekipa Trajala igrala nerešeno

U vikendu za nama i Napredak i Trajal išli su na gostovanje u Novi Sad. Napredak je poražen minimalnim rezultatom, dok je ekipa Trajala igrala nerešeno 1:1.

U 14. kolu Ling long Super lige Napredak je u subotu izgubio od ekipe Proletera rezultatom 1:0. Jedini gol na stadionu Karađorđevo u Novom Sadu viđen je u 50. minutu kada je Babić fauliran u šesnaestercu Napretka, da bi zatim isti igrač bio siguran sa bele tačke. Tokom susreta obe ekipe su imale po nekoliko prilika. Napredak svoje nije iskoristio: u 23., kada Milunović nije uspeo da glavom zatrese mrežu Proletera, ubrzo je Marjanović zapretio direktnim šutem na gol domaćina, a šansu nije iskoristio ni Spremo kada je u 64. minutu šutirao sa oko 25 metara iznad prečke. Nakon susreta Napretkov šef stručnog štaba Goran Stevanović ocenio je da je utakmica bila dosta borbena, kao i da njegova ekipa nije dobro ušla utakmicu. Stevanović je protivniku čestitao na pobedi, dodajući da ni nerešeno be bi bilo nepravedno.

Napredak posle 14.kola ima samo dve pobede i sa 10 bodova nalazi se na 18. mestu Linglong Super lige, pa će ekipi dobro doći reprezentativna pauza posle koje 21. novembra dočekuje TSC.

14. kolo igralo se i u Prvoj ligi. Juče se Trajal vratio iz Novog Sada sa bodom pošto je remizirao sa ekipom Kabela 1:1. Ekipa Trajala lepo je počela. Gumari su poveli već u 10. minutu kada je Golubović oboren u kaznenom prostoru, a sa jedanaest metara bio je precizan Pavlović. Domaći su došli do izjednačenja u 33. minutu što je ekipi Kabela bio prvi gol posle četiri utakmice. Nakon centaršuta igrača Kabela golman Trajala Drašković izbio je loptu, ali samo do Petrića koji je loptu poslao u mrežu Trajala za konačnih 1:1. Do kraja susreta viđene su šanse na obe strane, ali je rezultat na semaforu ostao nepromenjen do kraja utakmice. Posle ovog kola Trajal sa 18 bodova zauzima 11. mesto na tabeli. Utakmicu 15. kola Trajal igra u subotu kada će na stadion Mladost u goste doći prvoplasirana ekipa Radničkog iz Kragujevca.