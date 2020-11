Sahranjen patrijarh srpski Irinej

Patrijarh Irinej sahranjen je u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru. Prethodno je liturgiju, a potom i opelo, služio mitropolit dabrobosanski Hrizostom.

Starešina Saborne crkve u Beogradu Petar Lukić ocenio je da je patrijarh Srpske pravoslavne crkve „u teškom vremenu pošao za Hristom i ostao s njim do kraja“, do svoje smrti.

„Svi smo svesni da ga je smrt samo približila Gospodu Hristu i sada ga gleda lice u lice“, kazao je Lukić tokom obraćanja nakon opela Irineju u Hramu Svetog Save u Beogradu.

Istakao je da je Irinej učio ljude da nije dovoljno da ne bude rođen kao čovek da bi to i bio, već da je to težnja „kojoj celog života stremimo i nikada ne smemo da prestanemo“.

„I danas nas to stremljenje približava jedne drugima i Gospodu Bogu“, naglasio je on.

Naveo je da se Irinej bogatio „ljudskim vrlinama“ i smirenjem „kojim je ljude različitih stanovišta pridobijao za dijalog“.

„Ako je nekoga kritikovao, to je činio pažljivo i obazrivo i taj je znao da je njegova strogost pravedna i dobra“, rekao je on.

Naglasio je da se cela crkva molila za njegov oporavak jer je, kako je ocenio, Irinej danas potreban.

„Međutim, vidimo sad da je volja Božija bila drugačija i samo Gospod zna zašto je sad odlučio da ga pozove k sebi“, istakao je on.

„Patrijarh Irinej je sklopio oči onako kako je i živeo, u miru sa sobom, Bogom, crkvom i ljudima. Taj život imao je jasne ciljeve – Boga, ljubav i Srbiju, celokupan srpski narod gde god da živi“, poručio je predsednik Srbije na sahrani patrijarha Irineja.

„Njegov Bog razuma, koji prašta, razume i voli, Bog svih nas koji ne deli, već spaja, koji nas uči i čuva. Ljubav je bila osnova njegove vere, jer je znao da su vera i nada nemoguće bez ljubavi. Njegova Srbija bila je ona koju je sam stvarao. Srbija mira, koja razume i okuplja, koja pobeđuje radom i murdošću. Hram koji je toliko želeo i završio, je hram te i takve Srbije“, rekao je Vučić.

Kako je poručio predsednik Srbije, patrijarh je verovao da veličina Hrama Svetog Save nije samo u velelepnposti, nego u zajedništvu i jednistvu.

„Pred njim nije bilo zlobe i mržnje, umeli smo da praštamo koliko je on praštao, da volimo koliko je on voleo, da verujemo u Srbiju i srpstvo ništa manje nego što je on verovao. Irinej je sklopio oči i predao dušu Bogu s jednom željom – da njegov Hram nikada ne porušimo. Da verujemo, volimo i to radimo zajedno. Velika je to obaveza za nas kojima je bilo lakše da se delimo nego da se okupljamo. Mnogo hramova smo porušili pre nego što nas je ubedio da sagradimo ovaj. Verujemo da će njegovo učenje da ostane, da ćemo da gradimo hramove i Srbiju“, rekao je Vučić.

Podsetio je da je Irinej ostavio delo vredno divljenja.

„Zajedno smo ovde (u Hramu Svetog Save) bili toliko puta i znam koliko je čekao dan kada će Hram biti završen. Da ga nije bilo gradili bismo Hram decenijama. Voleo je beskrajno Rusiju, patrijarha Kirila, Putinu je bio zahvalan za podršku izgradnji Hrama i verovao je u bliskost naša dva naroda. Nije ni protiv koga sa Zapada, čekao je da promene stav prema našem narodu. Zaslužan je za obnovu kulutre sećanja. Sramotili smo se godinama, ćutali o patnji naroda. Zahvaljujući njemu govorimo ponosno o herojima s Košara, obeležavamo NATO agresiju, ne plašimo se da istinu u lice kažemo celom svetu“, dodao je Vučić.

Kako je naveo Vučić, patrijarh Irinej nije Srbiju i Republiku Srpsku odvajao jednu od odruge.

„Zahvaljući njemu nije bilo sukoba među Srbima istočno i zapadno od Drine. Kosovo mu je bila najveća briga, po tom pitanju postupao je racionalno, tražeći načine da ne priznamo nezavisnost Kosova razumevajući tešku realnost, verovao je u rastuću snagu srpske države. Bio je veliki patrijarh, ujedinio podeljenu crkvu u Americi, uspostavio partnerski odnos sa državom. U dijalogu s Vatikanom ubedio je papu da Stepinac nije svetac. Biće nam potrebno mnogo mudrosti da sačuvamo ono što nam je ostavio“, kaže Vučić i dodaje:

„Beskarjno sam voleo patrijarha, pazio je na moju decu jednako kao ja, baš onoliko koliko je voleo sve u našoj Srbiji. Kada je otišao u bolnicu, pozvao me je i rekao jel moram u bolnicu, rekao je koliko bolesnih imamo zašto ja da zauzimam nečiju postelju. Kada smo drugi put čuli pitao je jel sve u redu… Treći put je rekao sa mnom će biti sve u redu, rekao je vidi samo da oko Srpske i Kosova bude sve u redu“, rekao je Vučić u svom govoru u Hramu Svetog Save.

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom rekao je u govoru posle opela patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju da je on „neumorno radio i brinuo o crkvi, pateći i tugujući zbog najnovijih raskola i podela u našem pravoslavlju“.

„Punih 10 godina nas je kao patrijarh predvodio tiho, mudro i strpljivo ka carstvu nebeskom. A 36 godina kao episkop svojom dobrom naravi i blagim primerom, gospodskom umerenošću, svedočio nam je ljubav i dobrotu Božiju koja je isijavala iz njega“, rekao je Hrizostom u Hramu svetog Save, gde će u kriptu biti položeno telo patrijarha.

„Uprkos svim iskušenjima i nevoljama kroz koje je crkva prolazila, ostao je nepokolebljivi stub naše crkve svetosavske. Pokazao se dostojan svog velikog prethodnika i učitelja patrijarha Pavla, a to nije bilo jednostavno“, dodao je Hrizostom.

Naveo je da je patrijarh Irinej „putovao teškim i trnovitim putem kroz burna i smutna vremena naše nedavne prošlosti i nažalost sadašnjosti. Ali nikad se nije predavao“.

„I kada je telesno bio slab, nije poklekao. U glavi mi je slika iz 2010. kad smo ga birali za patrijarha, a on rekao ‘nemojte braćo molim vas, ja sam bolestan čovek'“, rekao je Hrizostom i dodao da je time pokazao svoju „veliku uzvišenu vrlinu služenje crkvi, a ne posesiju za vlašću i položajem“.

„Naučio nas je kako strpljenjem da služimo jedinstvu naše crkve. Crkva mora biti iznad svih naših ljudskih slabosti i nedostataka. Pokazao se kao beskompromisni borac za očuvanje časti crkve i našeg naroda“, rekao je Hrizostom i dodao da je smrt patrijarha Irineja „težak i veliki gubitak za našu crkvu i naš narod“ širom sveta.

Podsetio je da je u kratkom vremenskom periodu Srpska pravoslavna crkva ostala i bez patrijarha i bez mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i pozvao da „budemo hrabri i odvažni kako od nas očekuju patrijarh i Amfilohije. Znamo i verujemo da su još sa nama i gledaju nas iz nebeskih visina“.

„Učimo od njega kako da živimo i radimo, volimo i žrtvujemo se za crkvu i ceo naš rod“, poručio je Hrizostom, koji predsedava Sinodom do izbora novog patrijarha SPC.

Građani su mirno, bez stvaranja gužve, u jednoj koloni ulaze u hram Svetog Save, do nekoliko metara do kovčega, odaju poštu patrijarhu Irineju i u drugoj koloni mirno izlaze.

U skladu sa poštovanjem epidemioloških mera, malobrojna grupa građana, koja je došla rano jutros, prati liturgiju iz hrama i nisu ga napuštali.