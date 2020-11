Zaključci sa 27. varedne sednice gradskog Štaba za vanredne situacije

Na održanoj 27. telefonskoj vanrednoj sednici, gradski Štab za vanredne situacije grada Kruševca, u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji grada, doneo je sledeće zaključke.

1. Usvaja se izveštaj Zavoda za javno zdravlje Kruševac za dan 27.11.2020. Kruševca broj pozitivnih pacijenata 1984, porast od juče za 100 pacijenata. Ukupno testiranih do sada 12435 pacijenata. Broj preminulih do 27.11.2020. godine je 38 pacijenata.

2. Prema Odluci Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , u periodu od 30. novembra do početka zimskog raspusta, 21. decembra, nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola i za učenike srednjih škola, izvoditi na daljinu . Zimski raspust traje do 15. januara 2021. godine i važiće za sve učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji Republike Srbije.

3. Nastaviti sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom u koordinaciji inspekcijskih organa Grada Kruševca i republičkih inspekcijskih organa, kao i drugih državnih organa na nivou Rasinskog upravnog okruga.

4. Produžava se rok trajanja mere skraćenja radnog vremena (do 18 časova restoranima, kafićima, barovima, klubovima, kladionicama i tržnim centrima u koliko imaju ugostiteljski objekat, a prodavnicama i drugim maloprodajnim trgovinskim objektima do 21 čas) do 15. decembra 2020. godine.

5. Sve prethodno usvojene mere ostaju na snazi.