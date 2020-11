On-line keš kredit Crédit Agricole banke: Do novca na računu za manje od 15 minuta

Keš na Klik, nova digitalna platforma Crédit Agricole banke omogućuje klijentima Banke da koristeći potpuno on-line keš kredit dobiju novac na svom računu u rekordnom roku, za manje od 15 minuta, i to bez ijednog odlaska u filijalu. Uz jednostavnost, sigurnost i brzinu ovaj on-line keš kredit odlikuju i veoma povoljne kamatne stope.

Jedan od osnovnih postulata poslovanja Crédit Agricole banke je neprekidan rad u interesu klijenata kao i društva u celini. To pre svega znači da Banka konstantno razgovara sa klijentima o njihovim potrebama kako bi za njih razvila jednostavne i sigurne proizvode i usluge. Jedan od najboljih primera je Keš na Klik, on-line keš kredit koji će klijentima uvek biti pri ruci i omogućiti im dodatna sredstva baš u momentu kada im je najpotrebnije.

Keš na Klik pomaže klijentima da dođu do novca značajno brže i jednostavnije nego što je to do sada bio slučaj, bez odlaska u banku, štampanja i popunjavanja obrazaca i ostalih stvari za koje je do sada bilo potrebno više vremena. Putem računara ili mobilnog telefona klijentima je na raspolaganju iznos do čak 600.000 dinara na period do 60 meseci uz veoma atraktivne kamatne stope i bez troškova obrade zahteva.

Osim Keš na Klik on-line kredita, Crédit Agricole banka već radi na razvoju novih digitalnih rešenja koje su klijenti ocenili kao veoma korisne, a jedna od prvih je on-line dozvoljeni minus.