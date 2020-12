Vlada Srbije usvojila preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici najnovije preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti kovid-19.

Ugostiteljski objekti – kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavovi neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 časova ujutru bez izuzetka. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova. Ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnosti dostave hrane non stop, 24 sata, sedam dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost, saopšteno je nakon sednice Vlade.