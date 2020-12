Iz Lagune novi časopis Bukmarker

Izdavačka kuća Laguna više od dve decenije postavlja standarde u svetu izdavaštva. Preko 4.500 naslova, Klub čitalaca koji broji 650.000 članova, Noć knjige kao najveća regionalna manifestacija i posvećenost potrebama čitalaca naš su identitet.

U međuvremenu je pokrenut i Bukmarker – časopis inspirisan ogromnom ljubavlju prema knjigama i kreiran tako da bude po meri knjigoljubaca.

Raznovrsnost tema, praćenje trendova u svetu književnosti i izdavaštva i dobro proverene informacije glavni su parametri priča koje se nalaze u Bukmarkeru. Knjige o kojima se priča, kao i one o kojima će se tek pričati, relevantni, interesantni i intrigantni tekstovi o književnosti, intervjui i autorski tekstovi pisaca, samo su neke od rubrika koje se nalaze među koricama časopisa.

U prvom broju, između ostalog, otkrivamo kako u doba „nove normalnosti“ izgleda rad velikih izdavačkih kuća poput Lagune, kako nastaju hit knjige, šta inspiriše naše bestseler autore, kao što su Mirjana Bobić Mojsilović i Slaviša Pavlović, a šta vole da čitaju poznati – pa smo u rubrici Biblioteka poznatih ugostili džez pevačicu Lenu Kovačević.

Ljubitelji knjige dobiće na poklon časopis Bukmarker pri svakoj kupovini u knjižarama Delfi i Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji, a novi broj stiže očekivati svakog meseca.

To nije sve. Za sve one koji žele da se informišu o novim naslovima, da čitaju tekstove iz rubrike #Bukmarker, #TriRajke ili kupuju knjige, a više i češće za to koriste svoj smartfon nego desktop računar, postoji udobno rešenje – Lagunina aplikacija.

Aplikaciju možete besplatno preuzeti sa Google Play Storea i IOS Storea za nekoliko sekundi imaćete na svom telefonu komforniji pristup celokupnom sadržaju Laguninog sajta, prilagođenu za oba sistema: Android i IOS.

Preko ove aplikacije se mogu pratiti i aktivnosti Lagune na društvenim mrežama, dobiti sve vesti o novim akcijama i promocijama, a prednost u odnosu na sajt je to što se mogu označiti omiljeni žanrovi kako bi korisniku stizala filtrirana obaveštenja na osnovu njegovih preferenci.