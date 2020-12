Na snazi nove epidemiološke mere koje važe od juče

Gradski štab za vanredne sutuacije Kruševac uskladio je propisane epidemiološke mere sa merama koje je doneo Repubublički krizni štab. Cilj donošenja novih mera je smanjenje kontakata ljudi, a cilju sprečavanja širenja epidemije izazvane Korona virusom. O novim merama i na koga se odnose, izjavu za našu medijsku kuću dao je član Gradskog štaba za vanredne situacije Dušan Todorović.

Donete Odluke odnose se na radno vreme određenih privrednih subjekata i to: kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i drugi objekti, neće raditi do ponedeljka u 5 časova ujutru bez izuzetka.

Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova. Ugostiteljskim objektima na teritoriji grada Kruševca dozvoljeno je da obavljaju delatnosti dostave hrane non stop, 24 sata, sedam dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost. Tržni centri, prodavnice garderobe, kladionice, kockarnice, kazina, dečje igraonice, neće raditi do ponedeljka u 5 ujutru i moći će da rade od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova.

Frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote neće raditi tokom vikenda, kao i teretane, fitnes i spa centri, bazeni, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova.

Prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti, kao i trafike, kiosci i drugi objekti, gde se ne ulazi u objekat prilikom kupovine, mogu raditi svakog dana do 21 čas.

Apoteke, benzinske pumpe, privredni i proizvodni subjekti mogu da rade non stop, svakoga dana bez ograničenja. Pijace će raditi radnim danima od 05 do 17 časova, a vikendom od 06 do 15 časova.

Ordinacije i laboratorije na teritoriji grada Kruševca koje pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend.

Ograničava se rad objektima i radnjama u kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije potrebno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja, poput servisa bele tehnike, tehničkih servisa, krojača, obućara, stolara i staklorezačkih radnji mogu raditi radnim danima do 21 čas, a subotom do 17 časova.