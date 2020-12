Simptomi koji upućuju na prisustvo koronavirusa u organizmu

Simptomi koji ukazuju da je moguće prisustvo koronavirusa su povišena temperatura, glavobolja, povraćanje, malaksalost, kao i teškoće pri disanju. Lekari savetuju da se pacijenti ne leče sami kod kuće, već da se na prisustvo prvih simtoma jave u kovid ambulantu.

Postoji pet znakova koji ukazuju da se oboleli od kovida 19 obavezno jave lekaru. Prvi znak su teškoće u disanju. Normalan broj udisaja u minuti je 12 do 16, a ako se taj broj povećava na 25 do 30 to je jedan od bitnih znakova da se oboleli javi lekaru. Drugi znak su intenzivne glavobolje koje ne prestaju ni kada se uzimaju analgetici, slede povraćanje koje ne prestaje, dijareja i naravno visoka temperatura, istakao je doktor Aleksandar Ivković, radiolog iz Niša i dodao da je kovid 19 bolest karakteristična po tome što pacijenti ne znaju da su bolesni i šire i dalje zarazu.

Doktor Ivković kaže da su prvi simptomi blago povišena temperatura, pa se pacijentima čini da će sve proći samo od sebe. U tome je velika greška, jer se stanje iz dana u dan pogoršava i onda kada postane ozbiljno, pacijent se tek tada javi lekaru u kovid ambulanti. Ima i dosta pacijenata bez ikakvih simptoma, ali su kod njih zbog prisustva koronavirusa prisutne promene na plućima. Procenat tih pacijenata nije veliki i kreće se od dva do pet odsto. To ne znači, da bi svi trebali da snimaju pluća. Odluka zavisi od lekara koji pregleda pacijenta i on odlučuje da li je potrebno snimiti pluća ili ne, na osnovu labaratorije i opšteg stanja pacijenta.

Obolelima od koronavirusa koji se leče kod kuće poručuje da je odmor najvažnji, zatim uzimanje više tečnosti, i da ako se vitamini uzimaju ishranom, suplementi nisu potrebni.