Engel, predsednik Komiteta za spoljne poslove američkog Predstavničkog doma, rekao je juče da Srbiji neće biti odobreno članstvo u EU, sve dok ne prizna Kosovo.

Vučić: Stavovi o Srbiji izneseni u Kongresu nam ne idu na ruku

„Nije samo Engel, svi su to rekli. Sada se vidi koliko sam bio u pravu, kada sam pre nekoliko nedelja govorio, ne skrivajući ništa, bez ličnih simpatija (o izborima u SAD). Ovakvi stavovi nisu nešto što ide naruku Srbiji“, rekao je Vučić.

On je istakao da Srbija mora da vodi računa, jer su to važni ljudi u SAD i da na odgovoran i ozbiljan način mora da odgovori.

„Nadam se da će nova amdinistracija imati drugačiji stav i politiku u odnosu na ono što je izneto u Kongresu. Naše je da vodimo svoju politiku“, rekao je Vučić.

„Jasno je da ćemo se suočavati sa najvećim pritiscima“

Vučić je ocenio da je jasno da ćemo se suočavati sa najvećim pritiscima i da ćemo biti u teškoj situaciji.

Taj komentar izneo je povodom debate u američkom Kongresu, u kojoj se čulo da se od nove administracije u Vašingtonu očekuje da privoli Srbiju da prizna samoproglašenu nezavisnost Kosova, te podseća da SAD imaju ekonomske i diplomatske instrumente uticaja.

„Mi ćemo voditi svoju politiku i voditi računa o svojoj zemlji. Očekujem velike pritiske i oko Republike Srpske i oko Kosova, ali ti pritisci nisu bili mali ni ranije, a biće sada još teži“, kaže predsednik i ističe da svakako neko na toj poziciji, kada se kandiduje, ne može da očekuje samo lepo, već i i bezbroj problema sa kojima mora da se suoči.

Kazao je da bi mu bilo lakše da im odgovori da nije na mestu na kojem je pretpostavlja.

„Ali, sada se vidi koliko sam bio u pravu kada sam govorio ne skrivajući ništa od naroda, ne govoreći o ličnim simpatijama, da poznajem Bajdena bolje od Trampa, a sasvim sigurno smo u lično boljim odnosima. Naravno da ovakvi stavovi nisu nešto što ide naruku Srbiji“, ocenio je izjave Olbrejtove, Servera i Engela.

Vučić je kazao da Srbija mora da vodi računa i zna da su to važni ljudi, da mora da odgovara na odgovoran način.

Naglasio je da neće reći nijednu lošu reč o Olbrajtovoj, Serveru, Engelu.

„Neka oni govore o meni loše. Ja o njima neću. Ne zato što ne mogu lično da im odgovorim, to mogu u svakom trenutku. Naše je da čuvamo naše interese i da budemo pristojni, vodimo računa o svemu“, zaključio je on.

„Da potpišem akt nezavisnosti Kosova garantujem da bih dobio Nobelovu nagradu za mir“, dodao je predsednik.

„Naše je da vodimo svoju politiku“

Izrazio je nadu da će nova američka administracija sama imati nešto drugačiji stav i politiku u odnosu na ono što je izneto juče u predstavničkom domu američkog Kongresa.

„Naše je da vodimo svoju politiku, da dobro razumemo. Videli ste i izjavu poslanice u Evropskom parlamentu Viole fon Kramon, njen predlog rezolucije da od svih zemalja EU koje to još nisu uradile traži priznanje Kosova. To znači, suočavaćemo se sa najtežim mogućim pritiscima. Bićemo nesumnjivo u najtežoj situaciji“, objasnio je on.

Rekao je da je veća šteta što se u Srbiji mnogi tome raduju, misleći da je to upereno protiv njega, a upereno je protiv svakog ko bi čuvao i brinuo o Srbiji.

„Ne mislim samo što su oni govorili. Već i mnoge reči koje dolaze iz regiona, uperene protiv Srbije, koji bi voleli da Srbija bude ponovo nevažna, slaba, kao pre 10 ili 12 godina, da nas vrate u period kada je jedina naša funkcija bila da se tri put u dva dana izvinimo i ne dobijemo ništa, ponižavamo naše građane, kidnapujemo ih da bi ih hapsili“, dodao je on.

Vučić je rekao da je srećan što što danas razmišljamo koje ćemo fabrike da otvaramo.

Ukazao je da će Srbija po direktnim stranim investicija biti prva ne samo u regionu nego i, proporcionalno broju stanovnika, u Evropi.

„Očekujem otvaranje novih fabrika“

Naveo je da očekuje otvaranje brojnih fabrika u Zrenjaninu, Nišu, Inđiji, Staroj Pazovi, Pančevu, Zaječaru.

„Srbija mnogima u regionu odgovara samo kada je slaba i ponižena. Zato vodimo računa danas da niko s pravom ne može u regionu da se oseća ugroženim od Srbije, ali ne želimo da budemo slabi, da bi oni bili srećni, već da budemo partneri, da imamo najbliže odnose. Ne želimo da dozvolimo da Srbija ne sme da govori o svojim žrtvama, poštujući tuđe. Ne želimo da nam menjaju istoriju, ubeđuju nas da su Srbi bili okupatori Crne Gore 1918. Nećete nas ubediti da su Srbi bili najveći zlikovci tokom Drugog svetskog rata i da Jasenovac nije postojao, i uz sve to pokazaćemo najveći pijetet prema žrtvama drugih, znajući da nismo bezgrešni“, naglasio je on.

Vučić je ukazao da nigde ne mogu da se pročitaju tabele o stanju BDP-a, jer bi svi morali da napišu da je Srbija broj 1.

Samo je jedan list u Sarajevu, kako je dodao, to objavio i niko više.

„To je tako jer mora svima da se kaže tamo je ludi diktator Vučić, oni su najgori u svemu, a objavom bi morali da pokažu da smo ipak najuspešnsiji. Ovo su precizne brojke, nema igre, nema tumačenja“, istakao je Vučić.

