Premijerka Ana Brnabić: Prve deonice na Moravskom koridoru gotove 2022.

Premijerka Ana Brnabić obišla je danas radove na izgradnji Moravskog koridora na delu Pojate-Kruševac i najavila da će prve deonice na tom najsavremenijem autoputu biti gotove već 2022. godine.

Premijerka Brnabić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i v.d. direktora Koridora Srbije Aleksandar Antić obišli su kod Chićevca radove na izgradnji mosta preko Jovanovačke reke i pruge, koji će biti dug skoro 500 metara.

Istakla je da je došla da proveri dinamiku radova na tom koridoru koji je jedan od najvažnijih u Srbiji pošto će to biti prvi digitalni autoput u našoj zemlji. „U budžetu za 2021. imamo opredeljeno 330 milijardi dinara, što je 5,5 odsto BDP -a za kapitalne infrastruktrne projekte“, navela je ona. Da bi to postigli moramo da radimo svaki dan i subotom i nedeljom ,poručila je Brnabić.

Most će imati 15 stubova. Dosad je pobijeno 50 šipova i ugrađene su četiri nasadne grede koje su baza mosta. Rok za završetak mosta je godinu dan, rekao je Tanjugu inženjer Ivan Jovanović zadužen za mostove u konzorcijumu Behtel-Enka. Kaže da radovi uglavnom teku prema planiranoj dinamici, kao i da u ponedeljak počinje izgradnja još tri mosta, jedan preko Južne i dva preko Zapadne Morave. U završnoj fazi je i izgradnja kampa za više od 1.500 radnika na 20 hektara kod Kruševca.

Na izgradnji mosta je anagažovano oko 50 radnika dnevno, a na celoj deonici oko 500. Moravski koridor, autoputa od Pojata do Preljine, biće dug 112 kilometara i povezaće područje na kojem živi više od pola miliona ljudi. Povezaće tri okruga – Rasinski, Raški i Moravički, sa Koridorima 10 i 11. Radovi su započeti na prvoj deonici, do Pojata do Kruševca dugoj 28 kilometara. Moravski koridor povezaće sve veće gradove centralne Srbije između Pojata i Čačka – Kruševac, Kraljevo, Trstenik i Vrnjacku Banju.

Najsavremeniji autoput biće izgraden u centralnoj Srbiji, „na tri Morave“, a u okviru projekta biće regulisana rečna korita u dužini od 68 kilometara, postavljeni i telekomunikacioni uređaji i prvi put će biti primenjene nove tehnologije. Izgradnja telekomunikacionog koridora duž autoputa podrazumeva najsavremenije optičke i digitalne kablove, stanice za besplatan vaj-faj internet, najmodernije upravljanje saobraćajem na autoputu, tzv. inteligentne transportne sisteme i drugo. Prvi digitalni autoput u Srbiji biće do sada najširi autoput u zemlji, odnosno od postojećih će biti širi za ukupno 1,6 metara.

Komercijalni ugovor za izgradnju auto-puta od Pojata do Preljine potpisan je 5. decembra 2019. sa američko-turskom kompanijom Behtel Enka UK Limited u vrednosti od 745 miliona evra. Moravski koridor činice tri deonice: Pojate – Kruševac u dužini od 27,83 kilometara, Kruševac – Adrani u dužine 53,88 kilometara i Adrani – Mrčajevci – Preljina dužine 30,66 kilometara. Autoput se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 kilometara na čas, a biće izgradeno ukupno 11 petlji i 130 ostalih objekata, od čega 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust.

