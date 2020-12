U poslednja 24 sata u Srbiji od posledica koronavirusa preminulo 47 osoba – novozaraženih 5.129

U poslednja 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 17.460 osoba, njih 5.129 je pozitivno, dok je nažalost 47 osoba preminulo. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja i Instituta „Batut“ na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalaze se 353 pacijenta.

Do sutra, kada ponovo zaseda krizni štab, na snazi su aktuelne mere, svi objekti, osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi rade do 17 časova.Od nedelje ulazak u Srbiju dozvoljen je samo uz negativan pi-si-ar test, ne stariji od 48 sati.Oni koji ga pri ulasku u zemlju nemaju, moraće u kućnu izolaciju od 10 dana.Nova cena testa na lični zahtev za strane državljane iznosi 18 hiljada dinara, dok je za državljane Srbije cena do kraja godine nepromenjena – 6.000 dinara, a od 1. januara biće 9.000 dinara.