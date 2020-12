TEMNIĆKO ŠKOLSTVO – dva veka tradicije: Osnovne škole „Sveti Sava“ Bačina i „Heroj Mirko Tomić“ Donji Krčin

Osnovno i srednje obrazovanje i škole kao institucije, predstavljaju temelj celokupnog obrazovanja i razvoja ličnosti. Opština Varvarin može se pohvaliti dugom i bogatom tradicijom školstva, kao što je dva veka školstva u Bačini. U ovoj opštini radi pet osnovnih škola sa područnim odeljenjima i jedna srednja škola, koje su istovremeno i i istorijska i kulturna obeležja kraja, s obzirom da su tri osnovne škole osnovane 1820. u Bačini, 1839. Varvarinu i 1889. u Bošnjanu.

Projekat realizujemo uz podršku Opštine Varvarin, po Konkursu za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja interesa u oblasti javnog interesa za 2020. godinu

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ BAČINA

Bačina je jedno od retkih sela u kome su meštani još polovinom 19. veka osnovali školu. Prema letopisu, država je školu osnovala 1842. godine ali je u ovom mestu još od 1820. radla privatna osnovna škola, što je bio slučaj u malom broju gradova i većih sela u ondašnjoj Miloševoj Srbiji, što potvrđuje šest pisama tadašnjeg privatnog učitelja Dimitrija Stefanovića, koja se danas nalaze u Beogradu. Kada je Bačina dobila državnu školu u njoj su učili đaci iz okolnih sela: Toljevac, Potočac, Karanovac, marenovo, Pajkovac, Krčin i drugih okolnih sela.

Prva bačinska škola radila je u kući Žike Markovića, kasnije kod Evgenija Žikića, pa u opštinsku zgradu pod šindrom, pa ponovo se seli u Matinu bačvaru, koja se nalazila u blizini i sadašnje škole, dok 1870. godine nije sazidana nova škola sa četiri učionice i dve pomoćne prostorije, koja je za to vreme bila moderna. U to vreme školu su pohađala samo muška deca i to uglavnom bogatijih roditelja. Prvo žensko dete upisano u školu bila je Kosara Popović 1872. godine ali se ubzo ispisala kada su se prteselili za Beograd. U ovoj zgradi deca iz Bačine i okolnih mesta, znanje su sticala do 1970. godine kada je porušena i na njenom mestu sagrađena je savremena fiskulturna sala.

Osnovna škola u Bačini do 31. januara 2006. godine nosila je ime bačinca ubijenom u drugom svetskom ratu Dušana Gavrilovića kada menja ime u Sveti Sava. Škola je osmogodišnja a područna odeljenja ima u selima Orašju, Cernici i Izbenici.

Nakon 50 godina 2019-2020. godine škola je kompletno rekonstruisana. Potrebno je još, kako bi učenici putem novih tehnologija sticali nova znanja a nastavnici imali najbolje uslove rada, opremiti školu novim nameštajem i savremenom tehnikom.

U ovoj školi organizuju se Dani Dragića Joksimovića, čuvenog ovdašnjeg advokata koji je javnosti poznat po tome što je na sudsko procesu branio generala Dražu Mihailovića. Na dan škole svakog 27. januara organizuju se pesnička druženja i to je tradicija s obzirom da je školska biblioteka do požara 15. maja ove godine imala preko 400 naslova dečjeg programa ali i vredne enciklopedije.

U školi Sveti Sava u Bačini školske 2020-2021. godine obrazuje se 165 učenika, od kojih su 22 u područnim odeljenjima u Orašju i Izbenici. nažalost ove godine ugašeno je područno odeljenje Cernici.

OSNOVNA ŠKOLA “HEROJ MIRKO TOMIĆ“ DONJI KRČIN

Škola u Donjem Krčinu počela je sa radom 1864. godine i to u privatnoj zgradi Todora Veljkovića, gde je nastavu držao učitelj Mita Miletić sve do 1876. godine, kada je sazidana današnja stara školska zgrada. Škola je radila sve do 1915. godine kada su Austrijanci zapalili školsku zgradu i arhivu škole. Aprila 1967. godine napravljena je nova montažna zgrada koja se koristi i danas.

OŠ “Heroj Mirko Tomić“ iz Donjeg Krčina u svom sastavu ima još jednu osmorazrednu školu u Zalogovcu i šest četvororazrednih škola. Škole pohađaju učenici iz devet mesnih zajednica.

Sve škole od 2004. godine imaju sanitarni čvor u sklopu zgrade, a polovina i centralno grejanje. Matična škola je renovirana 2004. godine, kada je dograđen sanitarni čvor, urađena fasada sa izolacijom i uvedeno centralno grejanje. Kompletna rekonstrukcija iste zgrade urađena je 2019. godine.

U izdvojenom osmorazrednom odeljenju u Zalogovcu, kao i ostalim izdvojenim odeljenjima, takođe je uloženo dosta materijalnih sredstava za centralno grejanje, sanitarne čvorove i PVC stolariju.

Školu trenutno pohađa 162 učenika u 19 odeljenja. Godine 1987. školu su pohađala 640 učenika, godine 2000. 330 učenika.

Škola je u poslednjih deset godina doživela veliki napredak u vaspitno-obrazovnom procesu, što pokazuju rezultati na Završnim ispitima učenika osmog razreda, kao i na takmičenjima učenika iz skoro svih predmeta. Nekoliko godina zaredom rezultati na Završnom ispitu su među najboljima, ili najbolji, na nivou rasinskog okruga.

Svake godine 10-15 učenika učesnici su državnih prvenstava, odakle se često vrate sa nagradama i pohvalama. Škola je dala i dva državna prvaka – Dušana Milutinovića u atletici i Uroša Panića iz Tehničkog obrazovanja.

Školu u Donjem Krčinu pohađali su mnogi svršeni doktori medicine: Milanka Vasić,Dragoslav Arsić, Marija Milošević, Nemanja Arsić, Suzana Maksimović, profesor Zlata Veljković, ekonomisti, novinar TANJUG-a Miroslav Milanović… Selo koje je dalo predsednika opštine Varvarin Ljubu Vasića.

List Politika je 1964. godine objavio članak pod nazivom “Selo intelektualaca“. Selo koje je za vreme Drugog svetskog rata skrivalo Jevreje, a među njima i Rebeku Tajtacek , po kome je dugo bila poznata ulica u Kruševcu Rebekino sokače, današnja Kumanovska ulica.