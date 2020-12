U Kruševcu, u prisustvu predsednika Vučića, otvorena nova kovid bolnica

U Kruševcu je danas, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, otvorena nova kovid bolnica, kapaciteta 500 mesta, koja će doprineti jačanju zdravstvenog sistema u borbi protiv korona virusa.

„Bolnica u Kruševcu je spomenik budućnosti, i govoriće o delima koja smo preduzeli za kratko vreme, u teško vreme za naš narod“, konstatovao je Vučić u izjavi novinarima po dolasku.

Prvi pacijenti biće primljeni već sutra, rano ujutru.

To je druga bolnica, pored one u Batajnici, koja je izgrađena za oko četiri meseca.

Prostire se na 12.500 kvadratnih metara na lokaciji nekadašnje kasarne „Rasina“.

U njoj je posao dobilo oko 600 lekara, sestara i drugog medicinskog osoblja, a biće pod ingerencijom KC Niš.

Vučić je rekao da je ponosan na Srbiju, na ljude koji su radili na bolnici u Kruševcu, i kao u Batajnici, za četiri meseca završili nešto što je velelepno.

„Ti ljudi su radili danonoćni i pokušaću da se zahvalim radnicima. Uradili su veliki posao i sada imamo bolnicu sa 493 postelje, 150 na intenzivnoj nezi. To je 150 monitora i 150 respiratora i to “haj flou“ respiratora“, objasnio je on.

Vučić je kazao da svi traže sada baš te respiratore, jer su oni nešto posebno.

Ukazao je da u skladištima ima još 56 takvih i 57 pokretnih respiratora koji će biti dati bolnicama u Srbiji.

Najavio je i dalju nabavku “haj flu“ respiratora za buduća vremena.

„Ovde smo napravili fantastičnu stvar, čime ćemo pokriti ne samo Kruševac, već i severni deo Raskog okruga, značajni deo Moravičkog, te i južnog dela Šumadijskog okruga, ali i Topličkog dok ne završimo bolnicu u Prokuplju. Imaćemo i deo bolesnika sa KiM. Ne pitamo da li su Srbi ili Albanci, ali to će biti pre svega sa severa pokrajine“, rekao je on.

Vučić je kazao da je za razliku od ranije, kada je, kako je ukazao, javna nabavka trajala godinu i po kako bi se promenio linoleum u liftu, za samo četiri meseca podignuta bolnica.

„Mali broj zemalja i naroda može to tako dobro, brzo i kvalitetno da uradi“, naglasio je on dodajući da ostaje još da se radi na drugim objektima kako bi se napravila dodatna logistika, ali su intenzivna i poluintenzivna nega završeni.

Vučić je preneo da je oprema za bolnicu koštala 9,5 miliona evra.

„U Batajnici ima već 530 bolesnika. Zamislite da nemamo Batajnicu i toliko mesta. Sada imamo i u Kruševcu i mnogo ćemo života ovim spasiti. Kada smo krenuli da gradimo neki su govorili zašto bacamo pare kada je pobeđena korona, ali srećom je neko razmišljao unapred. U ovom maglovitom danu sam ponosan na našu zemlju i divne ljude koji su ovo uradili“, nalasio je on.

Vučić je na kratko porazgovarao i sa majstorima, koji su bili angažovani na izgranji bolnice, variocima iz Obrenovca, kojima je zahvalio za, kako je rekao, vredne ruke i sav uložen trud.

Podsetio je da je radove obišao pre 20-ak dana i da je “neverovatno” šta je sve još urađeno za samo tri nedelje.

“Ovo je od ogromnog značajan, ovo nam svaki dan spsava desetine života”, primetio je Vučić.

Otvaranju bolnice, pored predsednika, prisustvovali su i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i direktor BIA Bratislav Gašić.

Predsednik Vučić položio venac na spomenik braniocima otadžbine

Predsednik Aleksandar Vučić položio je danas u Kruševcu venac na Spomenik braniocima otadžbine 1998-1999 godine.

Taj spomenik je podignut u znak sećanja na poginule borce herojske 125. motorizovane brigade, 7. pešadijske brigade, 53. graničnog bataljona i 58. lake pešadijske brigade.

Predsednik je rekao da mu je bila čast što je mogao da položi venac 125. motorizovanoj brigadi vojske, koja je imala 98 poginulih.

Podsetio je da je posađeno 98 jablanova u krugu bolnice u znak sećanja na poginule te brigade na Košarama.

Naveo je i da se neko stideo pa je ukinuo tu brigadu 2005. godine.

„Svaki jablan nosi ime jednog od poginulih boraca. To je jedno divno sećanje, a nama kultura sećanja oduvek nedostaje“, primetio je Vučić.

Nakon polaganja venca, Vučić je prisustvovao otvaranju nove kovid bolnice u Kruševcu.

Vučić: Vakcinacija ključna, zbog zdravlja i ekonomije

U naredna dva, tri dana stiže određena, manja količina Fajzer vakcina za staračke domove, najavio je predsednik Aleksandar Vučić i istakao da je uveren da će EU svega ispoštovati dogovor i da će u prvom kvartalu naredne godine stići 340.000 doza tih vakcina u Srbiju, kao što je dogovoreno.

“Verujem da će komesar Oliver Varhelji dati sve od sebe, on svoj posao obavlja na profesionalan i dobar način, a mislim da voli i našu zemlju i da će pomoći na svaki način”, rekao je Vučić novinarima u Kruševcu i dodao da Srbija ima mnogo prijatelja, zahvaljujući kojima će i rešavati svoje probeleme.

Vučić je istakao da je vakcinacija od ključnog značaja za zdravlje i ekonomiju Srbije.

“Ljudi misle da je to pitanje ličnog komfora. Ne, to je pitanje ekonomije, života, kako ćemo da isplatimo plate. Zato su nam vakcine strahovito važne”, rekao je on.

Predsednik je podsetio da se u naredna dva, tri dana očekuje prva količina Fajzerove vakcine u Srbiji, kojom će prvo primiti stariji od 75 godina, u staračkim domovima.

“To je mala količina, a onda ćemo da vidimo da u prvom kvartalu sledeće godine dobijemo 340.000 doza, da nam to ne smanje, kao što su nam ovu prvu tranšu smanjili na 5.000 sa 10.000 doza”, ukazao je Vučić.

On je dodao da će se nabavljati i ruska vakcina, koja se još uvek ispituje, kao i da se uskoro očekuje i kineska vakcina, koja je, kaže, po ceni i kvalitetu veoma dobra.

“Ali, o tome odlučuju naše zdravstvene vlasti. Stiže i “Moderna“, verujem i Astrazeneka, “Dzonson i Dzonson“. Sve ćemo da nabavimo u skladu sa mogućnostima, jer je ključno da ljude vakcinišemo”, rekao je Vučić.

Na pitanje ruskog novinara, Vučić je rekao da je stigla dokumentacija za prve dve faze Sputnjik V, i da su u ALIMS-u zadovoljni “onim što su dobili”.

“Verujem da ćemo uskoro imati mogućnost da naši organi kažu konačan sud o vakcini”, reko je Vučić.

Upitan za mogućnost proizvodnje ruske vakcine u Srbiji, Vučić je kazao da veruje da postoji takva perspektiva i da je sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim razgovarao o tome.

„Ako se pokažu svi nalazi da su dobri, a mislim da je tako, onda je tako nešto moguće u Srbiji“, objasnio je on.

Cvetanović: Sve spremno, kapacitet intenzivne nege 150 mesta

Kapacitet intenzivne nege nove kovid bolnice u Kruševcu je 150 mesta, a poluintenzivne 350 mesta, izjavio je danas direktor te bolnice Vladan Cvetanović, inače anesteziolog sa Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Kliničkog centra u Nišu.

On je novinarima u Kruševcu, uoči otvaranja nove kovid bolnice, rekao da je u nju primljeno skoro 650 medicinskog i između 150 i 200 nemedicinskog osoblja koje će u početku raditi zajedno sa iskusnim kolegama iz Kliničkog centra Niš.

Istakao je da je sve spremno i da će nova bolnica u Kruševcu pacijente početi da prima od sutra ujutru u osam sati.

Cvetanović je istakao da je ta bolnica građevinski i strukturno osmišljenja tako da je prilagođena kovid pacijentima i da se tačno zna kuda se kreću pacijenti, a kuda osoblje jer je, istakao je, važno da i osoblje sve vreme bude zaštićeno.

„To su u potpunosti crvene zone osmišljene tako da je pristup intenzivnoj i poluintenzivnoj nezi iz centralnog objekta gde se nalaze prijemno trijažno odeljenje, savremeni dijagnostički centar i laboratorija, što nama puno znači“, rekao je Cvetanović.

Naveo je da se u bolnici u Kruševcu trenutno nalazi između 70 do 80 lekara i medicinskog osoblja iz Kliničkog centra Niš i dodao da će se podrška iskusnih kolega iz te zdravstvene ustanove proširivati shodno broju pacijenata koje će primiti bolnica u Kruševcu.

„Dok god je potrebno, kadar iz Kliničkog centra Niša će biti ovde i voditi bolnicu“, rekao je Cvetanović.

Ponovio je da je kapacitet intenzivne nege 150 mesta i dodao da se pored svakog kreveta nalazi respirator sa invazivnim, ali i neinvazivnim modovima za kiseoničnu potporu pacijentima, najsavrememniji monitori za invazivno praćenje vitalnih parametara, kao i mnošto infuzionih pumpi.

„U potpunosti smo spremni da sutra ujutru u osam sati primimo prve pacijente“, dodao je Cvetanović.

Anestetičarka iz Kliničkog centra Niš Katarina Veličković, koja ima iskustva sa lečenjem kovid pacijenata i radom u intenzivnoj nezi, rekla je da će u bolnici u Kruševcu biti koliko god to bude potrebno.

„Mi smo za ovih devet meseci stvarno naučili kako se i šta radi sa kovid pacijentima tako da smatram da možemo da prenesemo to znanje na mlađe kolege i da će biti dobro edukovani za rad sa pacijentima koji su oboleli od korona virusa“, navela je Veličkovićeva.

