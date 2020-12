Vlada usvojila najnovije preporuke Kriznog štaba – nove mere važe do petka

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici najnovije preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti kovid 19.

Nove mere stupaju na snagu danas, i važiće do petka 25. decembra, a nadležne inspekcije i komunalna milicija strogo će kontrolisati poštovanje svih mera, navodi se u saopštenju Vlade.

Radno vreme tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnica i dečjih igraonica biće od ponedeljka do petka do 20 časova, navodi se u saopštenju Vladine Kancelarije za saradnju s medijima.

Radno vreme ugostiteljskih objekata i to kafića i restorana, takođe će biti od ponedeljka do petka do 20 časova, s tim da u vremenu od 17 do 20 časova nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala bez izuzetka.

Radnim danima do 20 časova mogu da rade frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, kao i objekti iz oblasti sporta i rekreacije – teretane, fitnes centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport.

U skladu sa ranije donetim merama, ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnosti dostave hrane non-stop, 24 sata, sedam dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost.

Takođe, apoteke i benzinske pumpe (delatnost prodaje goriva) mogu da rade non-stop, svakoga dana bez ograničenja.

Objekti i ustanove iz oblasti kulture – bioskopi, pozorišta, muzeji i galerije, počev od 21. decembra, mogu da rade svakog dana do 21 čas.