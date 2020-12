VIKEND SA KNJIGOM: Kreiraj sopstvenu krizu srednjih godina

U knjizi Mari Flips sami birate svoju pustolovinu, opredeljujući se na gotovo svakoj strani za neku od opcija. Kao i u stvarnom svetu, uvek postoji nova mogućnost neodgovornog ponašanja koje vas može izblamirati i zakomplikovati život. Za koju god se budte odlučili, imajte na umu poruku autorke: „Nemaš šta da izgubiš sem braka, karijere i samopoštovanja“.

Pre nekoliko meseci „Politika“ je na svojim stranama prenela kako britanski ekonomista Dejvid Blančflover, univerzitetski profesor iz Nju Hempšira, tvrdi da je naučno dokazao da kriza srednjih godina zaista postoji.

Ovaj bivši član odbora za monetarnu politiku Engleske centralne banke, sproveo je istraživanje među čak 500.000 ljudi iz 145 država od kojih je zatražio da ocene koliko su zadovoljni životom. Najmanje zadovoljstvo iskazali su ispitanici u kasnim četrdesetim, i to bez razlike da li žive u bogatoj ili siromašnoj zemlji i bez obzira na ostale kulturološke i druge razlike. Ovaj profesor, ipak, nije utvrdio uzroke koji dovode do krize srednjih godina, ali smatra da je to „nešto duboko u našim genima i nešto duboko prirodno”.

Ima tu nekoliko mogućih tumačenja, ako izuzmemo endokrinološka u koja se ne razumemo. Jasno je da treba znati svoje mesto u generacijskom nizu, ali sredovečni ga često ne prepoznaju. Odatle ta nepotrebna želja da se bude mlađi – na šta se ta čuvena kriza sredovečnosti često svodi. Drugi i ozbiljniji uzrok te krize je neispunjenost, frustracija, razočarenje dotadašnjim životom, sve to praćeno iskrenim uverenjem da je čovek zaslužio bolje. Obično i jeste, ali je život nepravedan. Iz toga, slutimo, proističe mnogo važniji oblik krize srednjih godina: žestoka želja za slobodom, za odbacivanjem konvencija koje su čoveka ugnjetavale. Logika je otprilike sledeća: dobro, jesam li bila uzorna žena i majka; jesam li radila ceo život kao mazga; jesam li bila uzdanica porodici, poslodavcima, državi i svima?

I onda žene postaju plavuše sa silikonskim usnama i grudima. Zavisnice od botoksa i liposukcije. Ostavljaju muževe i stalne poslove, zbog mlađih kolega i neizvesnih, uzbudljivijih radnih mesta… Naravno, ima i drugih opcija. U knjizi Mari Filips „Kreiraj sopstvenu krizu srednjih godina“ tu je i bekstvo u Brazil ili bar u obližnji svingerski klub, ponuda seksom nepoznatom turisti, čašćenje oženjenog kolege vrućim porukama i slikama, spremnost da se šefici istina kaže u lice pred svima, odlazak u diskoteku sa majkom, pokušaj brzog bogaćenja, osveta mužu, spaljivanje kuće… Uvek postoji nova mogućnost neodgovornog ponašanja koje vas može izblamirati i zakomplikovati život.

„Ova knjiga ne liči ni na jednu drugu, a pogotovu ni na jednu pod zvaničnim autorskim pravima. Umesto da pratiš zaplet koji ti određuje autor, tvorac sopstvene sudbine jesi TI. Ti si žena srednjih godina, s mužem, ćerkom i uspešnom karijerom, ali sve te glocka osećaj da tu nešto nedostaje.Trebaće ti sva inteligencija i inventivnost kojima raspolažeš dok budeš koračala vijugavim putem kroz opaki lavirint srednjih godina, gde je na svakom skretanju OPASNOST“ – poručuje autorka, koja je pre ove knjige u kojoj konačno sami birate svoju pustolovinu, objavila i tri romana.

Knjiga „Kreiraj sopstvenu krizu srednjih godina“ omogućuje svakoj čitateljki da je iščitava na svoj način, opredeljujući se za jedan od mogućih scenarija koji se zatim granaju u nepredvidivim pravcima, često od lošeg ka gorem. Dobro je, međutim, što ćete krizu srednjih godina u ovoj knjizi, za razliku od stvarnog šivota, moći da sami kreirate i pritom se dobro se ismejete, verujući da sve ostaje između njenih korica. A to je već luksuz koji sebi možete da priuštite.

Pritom je prosto neverovatno kojom se brzinom knjiga čita, terajući vas na sopstveni izbor između često neprihvatljivih opcija („nemaš šta da izgubiš sem braka, karijere i samopoštovanja“ – kaže autorka). Neizmerno je duhovita i dinamična dok vas provodi kroz lavirinte sredovečnih godina i situacija koje ćete, nadamo se, izbeći u stvarnom životu. Pa, ko bi propustio takvu avanturu?!

Slavoljub Marković