Kruševac od A do Š: Štampa

Kruševac je svoje prve novine dobio daleke 1890. godine. Moderno koncipiran i uređen nedeljnik „Glas iz Kruševca“ koji je sadržajem prevazilazio lokalne okvire, pokrenuo je Milan Arsenijević, predsednik kruševačke opštine i poznati trgovac. Objavljivane su, naime, i vesti iz čitave „Srbije i Srpstva“, Evrope ali i sveta. List je imao i svoje dopisnike, čiji su tekstovi uredno honorisani.

Posle Timočke bune, iz Beograda su grafički radnici slati u unutrašnjost Srbije. U Kruševac su stigli mladi Aleksandar Malaćević i Đorđe Budimović – prvi je u štampariju uložio novac, a drugi, zajedno sa ženom Ankom, tipografskom radnicom, stručno iskustvo i rad. Iz prve štamparske mašine u gradu izlazili su cenovnici, jelovnici, posetnice i pozivnice, verenički kartoni i posmrtne liste, a 1890. godine i prve novine.

Prvi broj „Glasa iz Kruševca“ objavljen 15. novembra 1890, tako beleži da je „ovogodišnja setva duvana u celom okrugu kruševačkom ispala po kakvoći kvaliteta bolja no u prošloj godini, ali po količini znatno manja“, najavljuje za početak sledeće godine „prve izbore skupštinara za nove okružne skupštine“ a piše i o podizanju Barutane „Obilićevo“ na Rasini. U sledećim brojevima više pažnje se posvećuje i kulturi – u jednom od njih se piše o mesnoj čitaonici i ljudima koji se brinu o njoj i najavljuje štampanje romana „Zli grobovi“ u prevodu Svetozara Azdejkovića. Zanimljivi su i tekstovi o starim zanatima, zanatlijske priče i anegdote…

List je do čitalaca, četvrtkom (kasnije nedeljom) stizao putem pretplate (godišnja je iznosila 8 dinara) i kolportera. Samo uredništvo i administracija bili su u kući vlasnika novina, u Čolak Antinoj 55.

Pretpostavlja se da je „Glas iz Kruševca“ izlazio do kraja marta 1891. godine, kada se vlasnik, svojom voljom, povlači sa mesta predsednika opštine i nagoveštava da želi da se mane politike i potpuno posveti trgovini. Novine se u ono vreme, očigledno, uz nju baš i nisu uklapale.

Krajem 19. veka u Srbiji su još uvek bili retki gradovi koji su imali svoje novine. Kruševac je u to vreme imao oko 7 hiljada stanovnika, a među njima dosta bogatih zanatlija i trgovaca, što je doprinosilo privrednom i kulturnom razvoju sredine. Dolazi i do osnivanja finansijskih institucija (Okružna štedionica, Kruševačka banka A.D.). Ako je ikada štampa u Srbiji bila na putu da doživi svoje zvezdane trenutke, onda je to bez sumnje bilo upravo u vreme kada je bio na snazi Ustav iz 1888. u kome je o slobodi štampe zapisano: „Štampa je slobodna. Ne može se ustanoviti ni cenzura ni kakva druga preventivna mera koja sprečava izlazak, prodaju ili rasturanje novina. Za izdavanje novina nije potrebno prethodno odobrenje vlasti…“. Ti zvezdani trenuci, na žalost, nisu dugo trajali. Državnim udarom 1894. ustav je ukinut i sve što se ticalo javne reči vraćeno je u prvobitno, mnogo manje idilično stanje.

A do te godine u Kruševcu su pokrenuti još i kratkovečni listovi „Narodna samouprava“ (1891. kao prvi službeni list) i „Đavolan“ (šaljivo-satirični list umnožavan rukom iz 1892.). Svakako, ne treba zaboraviti ni začetak periodike u gradu, vezan za prvi časopis „Žiču“, organ udruženja sveštenstva Žičke eparhije za hrišćansku nauku i potrebe sveštenstva“ koji je 1889. izašao u svega pet svezaka.

Danas u Kruševcu izlaze dva dvonedeljnika – „Pobeda“ i „Grad“.

Svoje mesto u ovom pegledu svakako zauyima „Pobeda“, koju je od 16. novembra 1944. godine do 3. oktobra 2014. izlazila u kontinuitetu. Štampani hroničar dešavanja u Kruševcu i okrugu imao je diskontinuitet u izlaženju od oktobra 2014. godine kada su, zbog loše privatizacije novine otišle u stečaj. Nakon 5 godina, prvo obnovljeno izdanje „Pobede“ objavljeno je 6. decembra 2019. godine.

„Pobeda“ je iznedrila Radio Kruševac (dva radijska programa) i Televiziju Kruševac.

Uz entuzijazam i profesionalnu orijentaciju uređivačkog tima i brojnih saradnika „Pobeda“ nastavlja da beleži sva dešavanja iz oblasti društvenog, kulturnog, obrazovnog, zdravstvenog, političkog i javnog života grada Kruševca i okoline. Idući u korak sa vremenom, danas „Pobeda“ ima svoj sajt www.listpobeda.rs kao i instargram i fejsbuk profil, a u planu je i aplikacija ovog kruševačkog lista za mobilne telefone.

Od 26. aprila 2002. godine izlazi i „Grad“, najpre kao nedeljnik, a zatim kao dvonedeljni list, koji prati sva aktuelna dešavanja u kraju, a ima i svoju internet stranicu krusevacgrad.rs.

Neko vreme iz redakcije „Grada“ izlazilo je i nekoliko mesečnih i periodičnih izdanja koja su se distribuirala širom zemlje, ali i u okruženju.

U Kruševcu danas izlazi i nekoliko periodičnih izdanja – „Bagdala“, „Bagdala za decu“, „Rasinski anali“, „Savremena biblioteka“, „Čarapanija“…