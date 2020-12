Tri najvažnija cilja za 2021. – mir, očuvanje zdravlja nacije i bolji standard

FOTO TANJUG/ RADE PRELIC/bs

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, predstavljajući planove za 2021. godinu, da će prosečna plata u javnom sektoru krajem te godine dostići 560 ili 570 evra, a penzija oko 270 evra. „Naši planovi su veliki i ambiciozni bez obzira na težinu političke i zdravstvene krize i na međunarodnom i na regionalnom planu“, istakao je Vučić dodajući da je cilj da se ostvari rast BDP-a od šest odsto u 2021. Zatim da javni dug ostane ispod 60 odsto i to javni dug opšte države, kako se ne bi dugovima opterećivale buduće generacije. „Želimo domaćinski da poslujemo i da se pružamo koliko možemo, kao i da idemo još znažnije napred“.

Zatim da imamo deficit budžeta do tri odsto tokom 2021. godine, naglaiso je predsednik Srbije.

Očekuje sklapanje novog aranžmana sa MMF-om, kao i da se Srbiji do kraja 2021. ili do početka 2022. godine podigne kreditni rejting na „investicioni“, čime bi se izjednačili po rejtingu sa najrazvijenijim zemljama EU.

„Cilj je da plate pre kraja godine dostignu 560 ili 570 evra, pri tome u Beogradu bi iznosila skoro 700 evra“.

Vučić podseća da će plate zdravstvenih radnika biti od 1. januara povećane za pet odsto, za druge u javnom sektoru 3,5 odsto i od 1. aprila još 1,5 odsto, dok će desetari, razvodnici i podoficiri dobiti povećanje za dodatnih 10 odsto.

Napomenuo je da će minimalac biti povećane na više od 32.126 dinara, to jest sa za 6,6 odsto.

Kada je reč o penzijama, ide povećanje od 1. januara za 5,9 odsto i plan je da do kraja 2021. prosečna penzija bude 270 evra.

Istakao je da će morati više da se radi na razvoju preduzetničkog duha u Srbji zajedno sa međunarodnim finansijskim institucijama, ali i sa Nacinalnom službom za zapošljavanje.

Biće nastavljeno jačanje zdravstvenog sistema, pre svega kadrovski i ljudski kapaciteti, rekao je Vučić.

Ulagaće se dalje u obrazovanje, posebno u Medicinski i Stomatološki fakultet, ali i tehničke fakultete.

Gradiće se, dodaje Vučić, nove bolnice i klinički centri.

„Počinjemo sa obnovom opštih bolnica u Leskovcu, Loznici, Gornjme Milanovcu, Vranju, Aranđelovcu, Prokuplju, Smederevskoj Palanci, Pirotu, Kikindi i Vrabasu i najveći deo biće završen sledeće godine“, kazao je Vučić i dodao da će najveći deo njih biti završen sledeće godine, kao i da je reč o ulaganju vrednom više stotina miliona evra.

Vučić ističe da će u avgustu 2021. biti završena prva faza KC Srbije i da će posle toga uslediti druga faza i da će sve kompletno biti završeno za oko godinu i po dana.

„Za dva dana postavljamo i kamen temeljac u Novom Sadu za KC Vojovidine“, dodao je Vučić.

Cilj je da se, kaže, što više ubrza vakcinacija stanovništva.

Takođe, navodi da će u 2021. početi da se radi bolnica u Gračanici i da će radovi biti vredni oko šest miliona evra, kao i da će početi da se gradi veliki dom zdravlja u Borči, takođe, sa ulganjem od šest ili sedam miliona evra.

Vučić dodaje da bi i bolninica Dedinje 2 trebalo da bude otvorena sledeće godine.

Kada je reč o infrastrukturnim radovima, rekao je da se trenutno grade četiri autoptua i da će deonica Miloša Velikog od Preljine do Požege b iti završena 2021. godine.

Gradi se i Ruma-Šabac- Loznica, zatim deonica Lajkovac – Valjevo, kaze Vučić koji očekuje jednog važnog investitora da uloži u Valjevo.

Nastavljaju se radovi na izgradradnji Moravskog koridora, to jest autoputa od Pojata do Preljine, kao i autoputa od Kuzima do Sremske Rače.

„Nadam se da ćemo sledeće godine završiti brzu prugu Beograd – Novi Sad i da ćemo moći da se vozimo već u februaru ili početkom marta 2022. godine tom prugom, jer je potrebno još oko dva meseca zbog testova posle završetka radova, i da ćemo moći da idemo prugom za brzinu vozova od 200 km na sat“.

Takođe, radi se projektna dokumentacija za obnovu barske pruge Valjevo – Vrbnica na granici sa Crnom Gorom, kaže Vučić.

Dodaje da će u 2021. biti potpisan ugovor za gradnju autoputa od Požege do Duge Poljane, kao i da bi u narednim danima trebalo da bude završen projekat za autoput od Požarevca do Donjeg Milanovca.

U sektoru energetike, Vučić kaže da se završava gradnja Balkanskog toka i da će se graditi interkonekcija od Niša do Dimitrovgrada, kao i da će se u 2021. graditi sekundarna gasna mreže, pre svega do Vranja i Valjeva.

Najavio je i da će za dva dana biti gotov gasovod od Zaječara do mađrske granice, kroz koji će proteći gas iz Turskog toka.

Biće nastavljeni projekti odsumporavanja u TENT A i B u Obrenovcu.

Vučić kaže da će graditi kanalizaciona mreža u 2021. u velikom broju opština i gradova i da samo u Kragujevcu treba da se izgradi 650 km kanalizacije i 525 km u Nišu.

Posebna pažnja biće posvećena ulaganju u obrazovanje i naročito dulano obrazovanje.

Vučić navodi da će samo u Beogradu biti izgrađena 24 vrtića u naredne dve godine i veliki broj vrtića širom Srbije.

Kaže da će biti nastavljeno privlačenje stranih investitora, zatim da će se raditi na ulaganju u poljoprviredu, pre svega prehrambenu industriju, obnovu mehanizacije, digitalizaciju poljoprivrede…

U sudstvu će biti urađeno sve što je potrebno za medijaciju, poboljsanje parničnog postupka, zatim biće povećan broj sudija, uvođenje veštačke inteligencije u sudskoj praksi, zatim veštačke inteligencije za saobraćajne prekršaje, centralizovan sistem za upravljnje predmetima…

Kada je reč o sportu, Vučić je ocenio da je Srbija u toj oblasti do sada uvek bila dominatna, a da bi zadržala taj status najavio je i dodatna ulaganja u rukomet, vaterpolo, odbojku i fudbal.

Govoreći o turizmu, predsednik je istakao da će se naredne godine raditi na razvoju Podunavlja, od Apatina do Kladova, da će se razvijati Ovčarsko-kablarska klisura, kao i naši planinski centri.

U oblasti kulture i informisanja, Vučić je kazao da je za sledeću godinu važna implementacija medijske strategije, završetak rekonstrukcije Narodnog pozorišta u Subotici, najavio je ulaganja u muzije, a posebno je istakao premeštanje Muzeja istorije u zgradu železničke stanice.

Naveo je i da će sledeće godine biti završeno podno grejanje u Hramu Svetog Save.

Ponovo je da su mir, sloboda, bezbednost i stabilost glavni prioriteti 2021. godine.

Kao najveći uspeh 2020. godine naveo je to što će Srbija završtiti sa najvišom stopom rasta u Evropi, koja se, kaže, očekuje da će biti od minus 0,75 odsto do minus jedan.

„Ponosan sam što sam predsednik zemlje koja je šampion u Evropi po BDP-u“, istakao je Vučić i dodao da je tim uspehom Srbije bila zadovoljna i nemačka kancelarka Angela Merkel.

Taj rezultat, zaključuje on, ohrabriće Srbiju da ubrza svoj evropski put, ali čuvajući prijatelje koji, kako kaže, Srbiji nisu okrenuli leđa kada joj je bilo najteže, a to su Rusija i Kina.

Dodaje i da neće biti lako, ali da će se Srbija truditi i braniti svoje prijateljstvo sa SAD i svim drugim zemljama.

I u narednom periodu će se, ističe, voditi politika stabilnosti, odgovornosti i uspeha, koja će Srbiji, kako kaže, da obezedi u naredne dve godine prva tri mesta po stopi rasta u Evropi.

To, dodaje, znači i veće plate, penzije i bolji životni standard za sve građane Srbije.

Preduslov toga biće, kaže on, i obračun sa kriminalnim grupama, ali i još veća ulaganja u policiju i vojsku.

Ponosan je, kaže, što je Srbija ove godine bila među prve tri zemlje u regionu po broju urađenih PCR testova, i što je imala najnižu stopu smrtnosti od posledica koronavirusa.

Za taj uspeh navodi da su zaslužni naši lekari i to što je Srbija hospitalizovala najviše.

„Srbija je i prva po broju hospitalizovanih na 100.000 stanovnika, iza nje su Bugarska, Hrvatska, Slovenija… To znači da smo se mi za ljude borili, da smo ih lečili, i nastavićemo to da radimo“, rekao je Vučić.

Istakao je da će država nastaviti da brine i o našim građanima na KiM i da niko ne može da zabrani Srbije da pomaže svom narodu.

„Nećemo da odustanemo od pomoći našem narodu, uprkos tome što oni kontrolišu administrativne prelaze, ne mogu da zaustave život, mi nikoga ne ugrožavamo, nismo slali topove i tenkove, već lekove i vakcine“, rekao je Vučić.

Srbija je, naglašava, spremna da šalje lekove i vakcine i albanskom stanovništvu.

Istakao je da će u i narednom periodu voditi politku mira u regionu i da će se truditi da sarađuje i sa Zagrebom, Sarajevom, Podgoricom i ostalima.