Lekari poručuju da praznike provedemo bez proslava, Vlada potvrdila mere Kriznog štaba

Vlada Republike Srbije je potvrdila mere Kriznog štaba: 31. decembra i 1. januara ugostiteljski objekti rade do 18 časova, a prodavnice prehrambenih proizvoda do 20 časova.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tidoroović je rekao da je epidemiološka situacija još teška i ozbiljna iako opada broj novozaraženih, hiospitalizovanih i umrlih, te da su brojke i dalje visoke.

On je gostujući na TV Prva ponovio da organizivanog dočeka Nove godine i reprize dočeka 1. januara neće biti, da će tada ugostiteljski objekti raditi do 18 časova, a da se kasnije vraćaju na režim rada do 20 časova i da će to važiti do 11. januara kada će se razmotriti sadašnje mere.

Na pitanje da li je odluka o zabrani dočeka i radnom vremenu kafana za Novu godinu doneta jednoglasno, Tiodorović je rekao da nije bilo stavova koji bi protuverečili stavovima članova iz mediconskog dela Kriznog štaba i da i oni koji su ranije imali tvrd stav sada nisu bili takvog stava.

„Nije bilo neslaganja, samo razlike u nijansama, tipa da li da ugostiteljski objekti rade do 17 ili 18 časova“, rekao je Tiodorović.

Procenio je da bismo tek pri kraju proleća mogli da se nađemo, kako je rekao, na zelenoj grani i da se vraćamo normalnom životu koji bi ličio na onaj pre korone.

