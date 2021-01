GRADSKI SERVIS

Bez struje od 08 i 30 do 14 sati deo naseljenog mesta Djunis kao i deo naseljenih mesta Osredci i Lepenac.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas od 8 do 14 časova bez vode će biti Novo naselje desni deo (od Stanka Gavrilovića do Vece Korčagina) i donji Stepoš, a do 15 časova gornji deo Dedine.

Na Božić 7. januara od 7 do 22 časa dežuraće Ambulanta za respiratorne infekcije – KOVID AMBULANTA.

Služba Hitne medicinske pomoći i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežuraće 24 časa. Služba za stomatološku i zdravstvenu zaštitu i Ambulanta u Dijagnostičkom centru od 7 do 20 časova.

Autobusi Jugoprevoza Kruševac AD u gradskom i prigradskom saobraćaju u četvrtak 7. januara i nedelju 10. januara voziće po nedeljnom redu vožnje, a ostalim danima do 9. januara po subotnjem redu vožnje. Do 10. januara, ukinuti su noćni polasci.

JKP „Vodovod – Kruševac“ neće raditi u četvrtak 7. januara, a eventualne promene ili kvarove sugrađani mogu prijaviti dežurnoj službi na broj telefona: 0800-303-037.

Gradska toplana Kruševac radi 24 časa dnevno, dežurne ekipe biće dostupne na brojeve telefona: 037-447-790 i 447-791. JP „Poslovni centar“, neće naplaćivati parking u četvrtak 7. januara, dok zatvoreni bazeni Sportskog centra neće raditi u sredu i četvrtak 6. i 7. januara.

U protekla 24 sata u Kruševačkom porodilištu rođena su tri dečaka.

Prognoza Sutra u kruševcu uglavnom sunčno. Jutarnja tempreatura 4, najviša dnevna 12 stepeni.