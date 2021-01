Na Božićnom privrednom doručku jubilarna nagrada za 30 godina rada Junioru DOO

Na tradicionalnom Božićnom privrednom doručku u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac uručene su godišnje nagrade Privredne komore Srbije u nekoliko kategorija. Jubilarnu nagradu za 30 godina rada dobio je Junior d.o.o. Nagradu je direktoru Nikoli Sliusaregu, uručio predsednik Skupštine Privredne komore Srbije, Miloš Nenezić.

Junior D.o.o osnovan je 1990. godine pod okriljem istoimenog Hotela. Sagrađen je i vođen pod nadzorom državnih organa sve do 2006. kada je privatizovan. Od tada, vlasnici Juniora su grčke kompanije. Od momenta privatizacije pa do danas u rekonstreukciju Hotela, kao i u dopunu i rekonstrukciju sadržaja rizorta na površini od 8 hektara, kroz više investicija uložena su značajna sredstva. Kapital, uložen u odgovarajući sadržaj, kao i obučena radna snaga, doveli su hotel Junior do odlične popunjenosti. Junior je omiljena destinacija kako za sportiste, tako i za porodice. Jubilarnu nagradu predsednik Skupštine privredne komore Srbije Miloš Nenezić uručio je direktoru hotela Junior Nikoli Sliusaregu. On je rekao da izgraditi ime i renome hotelu nije jednostavan posao, ali da je zadovoljni gosti potvrđuju da je vredno truda.

Pored hotela Junior, Privredna komora Srbije nagradila je i preduzeće Flori i vlasnika i direktora kompanije BG Produkt, Bobana Gašića.

Na tradicionalnom Božoćnom privrednom doručku uručene su i nagrade Regionalne privredne komore Kruševac.